한병도 “전체 상임위, 비상 입법 체제 전환…24일 본회의 추진”

한병도 더불어민주당 원내대표가 18일 “가용할 수 있는 모든 수단과 방법을 동원해 국회를 정상화하고 민생 법안을 신속 처리하겠다”며 “오는 24일 국회 본회의 추진을 우원식 국회의장께 요청드리겠다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 연 기자간담회에서 “아동수당 지급 연령을 상향하고 비수도권과 인구 감소 지역에 추가 지급 근거를 마련하는 아동수당법과 응급의료법 등 민생 법안을 2월 안에 반드시 추진하겠다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “24일 본회의부터 주요 민생·개혁 법안을 처리하고 3월과 4월에는 매주 목요일마다 본회의를 열어 이재명 정부 국정과제와 사회 대개혁 법안들을 처리해나가겠다”고 말했다. 그는 “저는 취임 후 줄곧 민주당 의원들에게 입법 전쟁을 치른다는 각오로 의정 활동에 임해달라고 일관되게 당부해왔다”며 “전체 상임위원회를 비상 입법 체제로 전환하겠다”고 말했다.

한 원내대표는 “3차 상법 개정안과 행정통합특별법을 흔들림 없이 처리하겠다”라며 “공소청법과 중대범죄수사청법을 조속히 마무리하고 여러 사법개혁 법안도 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다. 그는 행정통합과 관련해 “국민의힘이 유독 충남·대전 통합에 반대하는 이유는 선거 유불리를 따진 정략적 의도라는 건 삼척동자도 다 알 것”이라고 입법 협조를 촉구했다.

천준호 원내운영수석부대표는 같은 자리에서 “행정통합특별법은 2월 중 입법이 마무리돼야 이후 순조롭게 통합 절차가 진행될 수 있다”며 이달 중 처리 의지를 내비쳤다. 천 원내수석은 사법개혁 입법에 대해 “2월 중 반드시 처리하겠다고 여러 차례 말씀드려왔다”고 했다.

한 원내대표는 지난 10일 국회 법제사법위원회에서 민주당 주도로 사법개혁 법안을 처리하자 국민의힘이 다음날 대미투자특별법 처리 특별위원회를 파행시킨 데 대해 “개인적으로 충격 받았다”며 “아무리 대립하고 충돌한다고 해도 국익과 관련해 볼모로 삼는 정당이 존재할 수 있나”라고 말했다.