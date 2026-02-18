제주 공무원, 자녀와 함께 출근해 근무한다

23~27일 ‘어나더+아이함께’ 프로그램 진행

제주도가 겨울방학 기간 공직자가 자녀와 함께 출근하는 프로그램을 운영한다.

도는 오는 23일부터 27일까지 어린이집·유치원(어린이집) 자녀를 둔 공직자가 자녀와 함께 출근해 근무하는 ‘어나더+아이함께’ 프로그램을 진행한다고 18일 밝혔다.

도는 이달 초 참가자를 모집해 공직자·공공기관 직원 30명의 자녀 31명을 최종 선발했다. 프로그램은 제주시 제주소통협력센터와 서귀포시 육아종합지원센터 두 곳에서 운영된다.

참여 공직자는 센터 내 워킹존에서 클라우드 기반 원격근무 시스템을 활용해 업무를 수행한다. 자녀들은 전문 강사가 진행하는 그림책 놀이, 제주 신화 이야기, 요리·공예 체험 등 창의활동 프로그램에 참여한다.

이번 동계 운영은 서귀포시 거점 신설, 지방공공기관 참여 대상 확대, 자치경찰단 협업 교육 프로그램 도입 등을 시도했다. 새롭게 선보이는 자치경찰단 협업 안전교육에서는 가상현실(VR) 기기를 활용한 실감형 교통안전 수칙 체험, 교통 안전 메시지를 담은 핀배지 만들기 등을 진행한다.

또 점심시간에는 지역 상권 활성화를 위해 참여자들이 인근 전통시장과 식당을 이용하도록 안내할 방침이다.

도는 참여자 만족도 조사를 실시해 올 여름 운영 계획 수립과 신규 정책 개발 등에 반영할 계획이다.

도 관계자는 “방학 중 돌봄 공백을 해소하면서도 업무 연속성을 유지할 수 있도록 설계한 전국 최초의 공간혁신형 돌봄 모델”이라면서 “이번 운영이 공공영역을 넘어 민간과 지역사회로 확산돼 저출산·돌봄 문제 해결에 기여하는 선도 모델이 되기를 기대한다”고 말했다.