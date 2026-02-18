여수 경도에 호남 첫 ‘JW메리어트’···‘5성급 호텔’ 2029년 완공

전남 여수 경도 해양관광단지에 호남권 최초의 5성급 JW메리어트 호텔이 들어선다. 장기간 지연돼 온 경도 개발 사업이 호텔 착공을 시작으로 본격적인 속도를 낼지 주목된다.

18일 광양만권경제자유구역청 등에 따르면 미래에셋이 투자한 관광단지 조성 시행사 YK디벨롭먼트는 지난 연말 글로벌 호텔 기업인 메리어트 인터내셔널과 호텔 경영 위탁 계약을 체결했다.

호텔은 지상 29층, 객실 300여개 규모로 건립된다. 호남권에서는 처음으로 랜드마크급 디자인을 반영한 5성급 JW메리어트 호텔이다. 시행사는 상반기 건축 인허가를 마친 뒤 연내 착공해 2029년 말 완공한다는 계획이다.

호텔은 경도 해양관광단지 조성 사업의 핵심 시설 중 하나다. 이 사업은 경도 2.15㎢(약 65만평) 부지에 1조5000억원을 투입해 호텔, 워터파크, 마리나 등 복합 휴양·레저 단지를 조성하는 대규모 민간 개발 프로젝트다. 싱가포르의 대표 휴양지인 센토사를 모델로 했다.

지난 2017년 미래에셋이 1조원대 투자를 확정하며 시작된 이 사업은 애초 2024년 완공이 목표였다. 하지만 수익성 확보를 위해 추진한 생활형 숙박시설(레지던스) 건립이 ‘특혜 논란’ 등 지역 사회의 반발을 사며 난항을 겪었다.

사측은 진통 끝에 지난 2022년 6월 27층, 12개 동, 1121실 규모의 레지던스 건축 허가를 받았지만, 건설 경기 위축과 사업성을 이유로 지난해 취소를 요청했다. 사업 계획을 둘러싼 갈등과 행정 절차 지연이 반복되면서 완공 시점은 2029년으로 5년가량 늦춰졌다.

시행사는 연말까지 대체 시설 후속 계획을 확정할 방침인 것으로 전해졌다. 기반 시설 공사를 포함한 종합 공정률은 현재 40%대를 기록하고 있다.

구충곤 광양만권경제자유구역청장은 “5성급 호텔 사업이 가시화하면서 해양 관광단지 개발 사업도 본궤도에 오를 수 있게 됐다”며 “경도가 남해안 관광 벨트 중심이 되도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.