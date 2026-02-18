전남도, ‘전남 사랑애 서포터즈’ 65만명 돌파···이달 중 통합 앱 출시

전남도는 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입자가 2022년 9월 출범 이후 3년 5개월 만에 65만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.

‘전남 사랑애 서포터즈’는 전남 외 지역 거주자가 전남을 응원하고 방문할 수 있도록 유도하는 참여형 정책이다. 가입자에게는 ‘전남사랑도민증’이 발급되며, 지역 관광지·숙박·레저·식당 등 940여 개 할인가맹점에서 혜택을 받을 수 있다.

전남도는 지난해 온·오프라인 전방위 홍보 활동을 전개했다. 향우회 대상 도정설명회와 정책비전투어를 개최하고 진해 군항제, 대구 치맥축제, 부산 불꽃축제 등 전국 대표 축제 현장을 찾았다. 먹깨비·땡겨요·우아한형제들 등 민간 플랫폼과 협업해 접점을 넓혔다.

22개 시군과 협력해 혜택 범위도 확장했다. 연초 590여 개 수준이던 할인가맹점은 현재 943개까지 늘어났다. 관광지, 숙박, 음식점, 전통시장 등 이용 범위를 지속적으로 넓힌 결과다.

전남도는 2026년 목표를 가입자 70만명, 할인가맹점 1500개로 설정했다. 2028년까지 100만명 가입과 가맹점 3000개 확보가 최종 목표다.

특히 이달 중 ‘전남 사랑애 서포터즈 통합관리 플랫폼(앱)’을 공식 오픈한다. 앱을 통해 가입부터 가맹점 정보 확인, 지역 축제·도정 소식 안내까지 원스톱 서비스를 제공해 사용자 편의를 높일 예정이다.

강경문 전남도 고향사랑과장은 “전남 사랑애 서포터즈는 지역에 대한 관심을 실제 방문과 소비, 기부로 연결하는 관계인구 정책의 전국적 선도 모델”이라며 “서포터즈가 체감할 다양한 인센티브를 계속 발굴해 전남을 다시 찾고 머무르는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.