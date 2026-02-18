서울시의원 10명 중 4명은 ‘투잡’···21명은 부동산 임대업

서울시의원 10명 중 4명은 겸직을 하면서 별도 수익을 올리는 것으로 나타났다. 상당수는 부동산 임대업을 겸하고 있어 직무 연관성이 높은 상임위원회에서 활동할 때 이해충돌 가능성도 제기된다.

18일 연합뉴스 보도에 따르면 지난해 1월 1일 기준 서울시의원 111명 중 95.5%인 106명이 겸직을 신고했다. 1인당 평균 4.7개의 직함을 갖고 있고, 10건 이상을 신고한 의원도 5명에 달했다.

전체의 39.6%인 44명은 겸직을 통해 실제 보수를 받고 있다. 다만 시의회는 이들이 받는 정확한 보수액은 공개하지 않고 있다.

논란이 되는 대목은 ‘부동산 임대업’이다. 지난달 사퇴한 김경 전 시의원을 포함해 21명이 임대업을 신고했다. 이 중 11명은 부동산 정책과 관련된 교통·도시계획균형·도시안전건설·주택공간위원회 소속이다. 부동산 임대업과 이해충돌이 있는 사안을 심의할 수 있는 구조인 셈이다.

신고 사각지대에 있는 ‘숨은 임대업자’는 더 많을 것으로 추정된다. 현행법상 상가 등 비주택은 사업자 등록이 의무지만, 주택 임대는 필수가 아니어서 겸직 신고 대상에서 빠지는 경우가 많기 때문이다.

실제 임대업 겸직 신고를 하지 않은 의원 중 42명은 정부공직자윤리위원회에 본인이나 배우자 명의의 임대채무(보증금)를 신고했다. 보증금 규모가 10억원 이상인 ‘슈퍼 임대인’도 5명에 달한다.

지방의원은 2006년 ‘무보수 명예직’에서 ‘유급제’로 전환됐다. 지난해 서울시의원 1년 의정비는 7530만원에 달한다.

의정 활동에 집중할 수 있도록 한 조치이나 겸직을 허용하면서 이권에 개입할 수 있는 통로를 그대로 뒀다는 비판이 나온다. 현재 국회의원은 국무위원 등 공익 목적 외에는 영리 업무 겸직이 엄격히 금지된다.