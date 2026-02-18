활어차 훔쳐 금은방으로 돌진…귀금속 700만원어치 턴 간큰 40대 구속

설 연휴에 부산에서 훔친 차로 금은방 출입문을 부순 뒤 귀금속을 훔쳐 달아난 40대가 범행 19시간 만에 붙잡혔다.

부산 수영경찰서는 특수절도 혐의로 40대 남성 A씨를 구속 수사 중이라고 18일 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오전 4시 14분쯤 부산 수영구 민락동에 정차된 1.2t 활어차량을 훔친 뒤 3㎞가량 떨어진 수영구 망미동의 한 금은방까지 몰고 가 차량으로 금은방 출입문을 부쉈다.

A씨는 미리 준비한 망치로 진열장 유리를 파손한 뒤 귀금속 700여만원 상당을 훔쳐 달아났다. 귀금속을 훔치는 데는 3∼5분가량 걸렸다.

A씨는 금은방에서 30ｍ가량 떨어진 골목길에 차량을 버리고 택시를 5차례 갈아탄 뒤 자신의 집에 숨어 있었다.

신고를 받고 추적에 나선 경찰은 범행 후 19시간 만인 오후 10시 53분쯤 주거지 인근에서 A씨를 체포했으며 피해품을 모두 압수했다.

체포 당시 A씨는 범행에 사용했던 옷과 마스크, 신발 등을 몰래 버리려다가 붙잡혔다.

경찰 조사 결과 A씨는 사전에 계획된 범행을 저지른 것으로 보고 있다. A씨는 “사업 실패로 생활고에 시달려 범행을 저질렀다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.