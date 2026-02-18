창간 80주년 경향신문

설연휴 핫토픽된 ‘18만전자’, 삼전 강세는 계속될까

본문 요약

'국민주' 삼성전자가 최근 '18만전자'를 넘기면서 국내 투자자들의 관심이 뜨겁다.

설 연휴 가족 간 모임의 '핫 토픽'이 삼성전자가 되면서 가족 모임이 '삼성전자 종목토론방'을 방불케한다는 우스갯소리가 나올 정도다.

메모리반도체 공급 적체에 국내·외 증권가가 삼성전자 눈높이를 높이면서 삼성전자 주가가 더 높아질 것이라는 기대감이 커지고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

설연휴 핫토픽된 ‘18만전자’, 삼전 강세는 계속될까

입력 2026.02.18 13:49

  • 김경민 기자

설 연휴 직전 거래일인 13일 서울 중구 하나은행 본점에 삼성전자 종가가 표시돼 있다. 이날 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 1.46% 오른 18만1200원에 거래를 마쳤다. 연합뉴스

설 연휴 직전 거래일인 13일 서울 중구 하나은행 본점에 삼성전자 종가가 표시돼 있다. 이날 삼성전자 주가는 전 거래일 대비 1.46% 오른 18만1200원에 거래를 마쳤다. 연합뉴스

‘국민주’ 삼성전자가 최근 ‘18만전자’를 넘기면서 국내 투자자들의 관심이 뜨겁다. 설 연휴 가족 간 모임의 ‘핫 토픽’이 삼성전자가 되면서 가족 모임이 ‘삼성전자 종목토론방’을 방불케한다는 우스갯소리가 나올 정도다.

메모리반도체 공급 적체에 국내·외 증권가가 삼성전자 눈높이를 높이면서 삼성전자 주가가 더 높아질 것이라는 기대감이 커지고 있다. 그러나 반도체 가격 급등에 따라 주 고객인 빅테크 등이 타격을 받고, 수요도 꺾일 수 있다는 우려도 고개를 들고 있다.

설 연휴 직전 거래일인 13일 삼성전자는 전장 대비 1.46% 오른 18만1200원에 거래를 마감하며 처음으로 ‘18만전자’ 고지를 밟았다. 올해에만 51.13%나 급등했다. 상승률만 보면 경쟁사 SK하이닉스(35.18%)보다 15.95%포인트 앞선다.

삼성전자 HBM4(고대역폭메모리)를 세계 최초로 양산했다고 밝히며 기술력에 대한 기대감이 커지고 있고, 해외 투자은행(IB)도 눈높이를 높인 영향이다. 일본계 IB 노무라증권은 지난 12일 삼성전자 목표주가를 29만원까지 높이면서 “메모리 제왕(Memory king)이 군림하러 왔다”고 말했다.

삼성전자가 1분기 D램 가격을 전분기 대비 90% 높일 것으로 예상돼 당초 예상(56%)보다도 가격 인상폭이 커질 것이란 이유에서다. HBM4도 목표주가 상향 요인으로 꼽혔다.

올해 삼성전자 주가

올해 삼성전자 주가

삼성전자가 주도하는 D램을 중심으로 반도체 수출이 크게 늘며 올해 한국 경제성장률이 2%대를 기록할 것이란 전망도 나온다. 최근 모건스탠리는 보고서에서 오는 26일 수정경제 전망을 발표하는 한국은행이 예상보다 강한 반도체 사이클을 반영해 올해 경제성장률 전망치를 기존(1.8%)보다 0.2%포인트 높인 2%로 상향 조정할 것이라고 전망했다.

삼성전자 HBM4 제품 사진. 삼성전자 제공

삼성전자 HBM4 제품 사진. 삼성전자 제공

낙관론이 커지고 있지만 우려도 만만찮다.

반도체 공급 병목이 심각해지면서 해외에선 ‘램아마겟돈(메모리 대재앙)’ ‘램포칼립스(메모리 종말)이라는 말도 나온다. 블룸버그통신은 16일(현지시간) “메모리반도체 부족이 기업의 수익을 압박하고 노트북, 자동차에 이르기까지 모든 제품의 가격을 끌어올리고 있다”며 “일부에선 현재 다가올 상황을 ‘램아마겟돈’이라고 부르고 있다”고 짚었다. AI데이터건설이 본격화되지 않았음에도 가격이 폭등하면서 반도체 주요 고객인 빅테크와 전자기업이 위기에 가까울 정도로 타격을 받고 있다는 것이다.

삼성전자 등 반도체의 실적개선이 이뤄지고 있지만, 주가의 과열부담이 크고 ‘경기순환적’ 산업의 특성상 언제든 상승세가 꺾일 수 있다는 우려도 나온다.

김성노 BNK투자증권 연구원은 “주가수익비율(PER) 관점에서 보면 (PER이 낮은) 반도체 주가가 매력적일 수 있지만, 경기순환적 산업은 경기호황 국면에서 낮은 PER을 형성하고 침체 국면에선 적자로 PER이 상승한다”며 “반도체산업은 현재처럼 낮은 PER에서는 점진적으로 비중을 축소하는 것이 바람직한 투자전략”이라고 말했다.

반도체가격 상승률과 반도체지수 상승률은 비슷하게 움직이지만, D램 수출물가지수(102.7%, 전년 대비) 대비 코스피 반도체지수(255.4%, 전년 대비) 상승률이 두 배 넘게 높을 정도로 과열 상태인 점도 우려요인으로 꼽았다.

17일(현지시간) 뉴욕증시에서도 삼성전자 경쟁사인 마이크론의 대규모 투자(2000억달러)로 메모리반도체 공급난이 일부 완화될 수 있다는 관측이 나오며 마이크론은 2.89% 하락 마감했다.

