경남도, 노후차량 폐차·매연저감장치 지원···340억 투입

경남도는 노후 차량과 건설기계의 조기폐차와 매연저감장치(DPF) 지원사업 등에 340억원을 투입한다고 18일 밝혔다.

2016년부터 진행한 이 사업으로 도내 배출가스 5등급 차량은 2020년 15만 7690대에서 2025년 5만 8336대로 63% 감소했고, 4등급 경유차도 최근 3년간 30% 줄었다.

도는 올해 총 1만 4650대, 340억 원 규모로 지원 사업을 추진한다.

조기폐차 사업은 배출가스 4등급 경유차와 5등급 노후차, 노후 건설기계를 대상으로 조기폐차 때 차량기준 가액의 70~100%를 지원하고, 신차 구매 때 조건에 따라 30~200%를 추가 지원한다. 저소득층과 소상공인에게는 100만 원을 추가 지원한다.

매연저감장치 부착 사업은 배출가스 5등급 경유차를 대상으로 비용의 90%를 지원한다. 장치 부착 차량은 단속대상에서 제외되며, 환경개선부담금도 3년간 면제된다.

노후 건설기계 엔진 교체 사업은 2004년 이전 기준으로 제작된 지게차와 굴착기 등을 대상으로 신형 엔진 교체 비용을 지원한다. 2톤급 노후 지게차를 전기 지게차로 개조하는 경우에는 최대 3414만 원까지 지원한다.

추진 사업들 가운데 5등급 조기폐차와 매연저감장치 부착, 건설기계 엔진 교체 사업은 정부 정책 전환에 따라 올해를 끝으로 종료될 예정이다.

도는 대상자가 신청 기회를 놓치지 않도록 모바일 안내와 우편 고지 등 맞춤형 홍보를 강화할 계획이다.

사업신청은 차량 등록지 관할 시군 환경 부서 또는 자동차 배출가스 누리집(mecar.or.kr)을 통해 가능하며, 세부 사항은 시군 및 한국자동차환경협회 누리집 등에서 확인할 수 있다.