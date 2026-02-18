창간 80주년 경향신문

경남교육청 ‘단디안전’ 정보채널 가입자 3000명 넘어

경향신문

경남도교육청은 교직원을 대상으로한 카카오톡 안전 정보 채널 '단디안전'의 가입자가 3000명을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

'단디안전'은 공문이나 행정 시스템을 수시로 확인하기 힘든 급식 조리실무사, 시설관리원, 청소원 등 현업 업무 종사자에게 안전 정보를 전달하고자 지난해 8월 개설됐다.

도교육청은 재해 사례, 계절별 안전 수칙 등 현장 필수 정보를 카드 뉴스나 만화 등 시각 자료로 제작해 월 2회 제공하고 있다.

경남교육청 ‘단디안전’ 정보채널 가입자 3000명 넘어

입력 2026.02.18 13:58

  • 김정훈 기자

단디안전 정보 채널. 경남도교육청 제공

단디안전 정보 채널. 경남도교육청 제공

경남도교육청은 교직원을 대상으로한 카카오톡 안전 정보 채널 ‘단디안전’의 가입자가 3000명을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

‘단디안전’은 공문이나 행정 시스템을 수시로 확인하기 힘든 급식 조리실무사, 시설관리원, 청소원 등 현업 업무 종사자에게 안전 정보를 전달하고자 지난해 8월 개설됐다.

도교육청은 재해 사례, 계절별 안전 수칙 등 현장 필수 정보를 카드 뉴스나 만화 등 시각 자료로 제작해 월 2회 제공하고 있다.

지난해 말 설문조사에서는 응답자의 97％ 이상이 단디안전 정보가 ‘산업재해 예방에 도움이 된다’고 답했다.

사용자들은 이미지 중심의 직관적인 정보 전달 방식을 높게 평가했다.

도교육청은 올해 주제별 기획과 영상 자료를 보강해 콘텐츠를 다양화하고, 사용자 맞춤형 기능도 강화할 방침이다.

경남교육청 관계자는 “단디안전은 단순 정보 전달을 넘어 현장의 목소리를 듣는 쌍방향 소통 공간으로 자리 잡았다”며 “앞으로도 안전 문화 확산의 핵심 창구가 되도록 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

