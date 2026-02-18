“두코바니 원전, 아낌없이 지원” 산업장관, 체코 방문해 대통령 친서 전달

김정관 장관, 체코 정부 초청으로 방문 원전 프로젝트 이행 지원 방안 논의

김정관 산업통상부 장관이 체코 정부 초청으로 프라하를 다녀왔다. 안드레이 바비시 체코 총리에게 이재명 대통령의 축하와 친서를 전달한 김 장관은 체코에 진행 중인 두코바니 원자력발전소 건설 등에 대한 지원 방안을 논의했다.

산업부는 지난 16일(현지시간) 체코 프라하에서 김 장관이 바비시 총리와 카렐 하블리첵 산업통상부 장관을 면담했다고 밝혔다. 억만장자 출신으로 ‘프라하의 도널드 트럼프’라 불리기도 하는 바비시 총리는 2017년 12대 총리를 지냈고, 지난해 12월 14대 총리로 다시 총리에 올랐다.

김 장관은 바비시 총리에게 이 대통령의 취임 축하 메시지와 친서를 전달했다. 김 장관은 그에게 “두코바니 원전을 성공적으로 건설할 수 있도록 아낌없이 지원할 것”이라며 “앞으로도 양국 간 협력체계를 더욱 공고히 해 두코바니에 이어 테믈린에서도 한국과 협력할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

김 장관은 하블리첵 장관과의 면담에서는 두코바니 원전 건설 사업 이행을 점검했다. 두 장관은 원활한 사업 추진과 지원 방안을 논의하기 위한 장관급 협의체를 구축하기로 합의했다. 매년 3~4차례 영상 또는 대면으로 열리게 될 협의체는 기존의 ‘공급망·에너지대화(SCED)‘ 틀 내에서 운영할 예정이다. 협의체에는 두코바니 원전 사업 발주사인 ‘이디유투(EDU Ⅱ)’ 사장과 공급사인 한국수력원자력 사장도 참여한다. 이디유투는 체코 정부가 신규 원전 사업을 위해 만든 자회사로, 체코 정부와 체코전력공사가 각각 80%, 20%의 지분을 보유하고 있다.

두 장관은 또 두산에너빌리티와 두산스코다파워 간 터빈 공급 계약 등 2건의 하도급 계약 서명식도 참석했다. 김 장관은 “체코 두코바니 신규원전 사업은 단순한 인프라 프로젝트를 넘어 향후 수십 년간 양국 정부 간, 기업 간 강력한 연대와 협력의 상징”이라며 “아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에 이어 우리나라 원전 건설의 경쟁력을 다시 한번 세계에 입증할 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

앞서 한수원을 필두로 하는 ‘원전 팀 코리아’는 지난해 이디유투와 두코바니에 1000㎿(메가와트)급 신규 원전 2기를 건설하는 계약을 최종 체결했다. 2029년 공사를 시작해 2036년부터 상업 운전에 들어갈 계획이다. 체코 정부는 두코바니 건설 진행 상황을 보고 테믈린에도 신규 원전 2기를 추가하는 방안을 검토하고 있다. 현재 체코는 두코바니에 500㎿급 원전 4기, 테믈린에 1000㎿급 원전 2기를 운영하고 있다.