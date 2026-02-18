[속보]정동영 “북측에 깊은 유감” 정부 공식 입장 밝혀…“9·19군사합의 비행금지구역 복원 선제적 추진”

정 장관 “항공안전법 개정, 군사합의 복원 검토” 앞서 북한 김여정 “재발 방지 조치 강구해야”

정동영 통일부 장관이 18일 “윤석열 정부의 무인기 침투에 대해 이재명 정부의 통일부 장관으로서 북측에 깊은 유감을 표한다”며 정부의 공식 입장을 밝혔다. 정 장관은 “9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 선제적으로 추진하겠다”며 재발 방지 대책도 밝혔다. 정 장관은 군·경 합동조사 결과 이재명 정부 출범 이후 북한에 무인기가 침투한 것은 4차례라고 밝혔다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자회견을 열고 “한반도에서 긴장과 전쟁을 바라지 않는 것은 남과 북이 다르지 않다”며 이같이 밝혔다.

정 장관은 “군·경 합동조사 태스크포스에 따르면, 민간인 3명은 이재명 정부 출범 이후 총 4차례에 걸쳐 무인기를 침투시켰다”고 밝혔다. 정 장관은 “이 중 지난해 9월과 지난 1월 3일 무인기는 북측 지역에 추락했다”며 “2차례는 개성 상공을 거쳐서 파주 적성면으로 돌아왔다”고 밝혔다. 정 장관은 “4차례 중 2건은 북측이 밝힌 것과 동일한 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

정 장관은 무인기 침투 재발 방지 대책으로 “항공안전법상의 처벌 규정을 강화하고 남북관계발전법에 무인기 침투를 금지하는 법 개정을 추진하겠다”고 밝혔다. 정 장관은 “남북 간 긴장 고조하는 행위를 금지하는 조항을 남북관계발전법에 추가하겠다”고 밝혔다. 정 장관은 “9·19 군사합의의 선제적 복원을 검토하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난달 10일 북한은 한국 무인기가 지난해 9월과 지난달 4일 침투했다고 주장했다. 이틀 뒤 김여정 북한 노동당 부부장은 “도발을 인정하고 사과하며 재발 방지 조치를 강구해야 한다”고 주장했다.

정 장관은 지난 10일 군·경 합동조사 태스크포스가 무인기 침투와 관련된 이들을 추가 압수수색한 것을 계기로 천주교 미사의 축사에서 “북측에 깊은 유감”을 표했다. 이틀 뒤 김 부부장은 정 장관의 유감 표명이 “다행”이라며 “재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구”해야 한다고 밝혔다.

당시 김 부부장의 반응은 정 장관의 유감 표명에 일정 부분 호응하면서 적대적 두 국가 기조에 따라 남북 간 선을 긋는 조치라는 해석이 나왔다. 반면 통일부는 북한이 “한반도 긴장 완화를 위해 남북 공동의 노력이 필요하다는 점을 시사했다”고 평가하며 “재발 방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.