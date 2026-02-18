창간 80주년 경향신문

승패보다는 ‘이것’이 핵심···설날 윷놀이, 이렇게 깊은 뜻이

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

설날 아침 가족들이 한자리에 모이면 자연스럽게 윷놀이판이 펼쳐진다.

윷가락을 던지고 결과에 따라 말을 옮기는 단순한 방식이지만 세대가 함께 규칙을 공유하며 어울리는 대표적인 명절놀이로 자리 잡아 왔다.

승패를 겨루면서도 덕담과 웃음이 오가는 '관계의 놀이'라는 점에서 설날 공동체 문화를 상징하는 풍경으로 꼽힌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

승패보다는 ‘이것’이 핵심···설날 윷놀이, 이렇게 깊은 뜻이

입력 2026.02.18 14:16

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윳놀이, 결과보다 과정이 의미 있어

놀이하며 자연스럽게 ‘질서와 규칙’ 경험

지난해 1월 30일 서울 중구 남산골한옥마을을 찾은 어린이들이 윷놀이 체험을 하고 있다. 서성일 선임기자

지난해 1월 30일 서울 중구 남산골한옥마을을 찾은 어린이들이 윷놀이 체험을 하고 있다. 서성일 선임기자

설날 아침 가족들이 한자리에 모이면 자연스럽게 윷놀이판이 펼쳐진다. 윷가락을 던지고 결과에 따라 말을 옮기는 단순한 방식이지만 세대가 함께 규칙을 공유하며 어울리는 대표적인 명절놀이로 자리 잡아 왔다. 승패를 겨루면서도 덕담과 웃음이 오가는 ‘관계의 놀이’라는 점에서 설날 공동체 문화를 상징하는 풍경으로 꼽힌다.

한국국학진흥원이 소장한 동사일지에는 조선 후기 학자 이학규(1770~1835)가 기록한 윷놀이 관련 내용이 담겨 있다.

기록에는 윷을 “새해 아침 아이들이 가시나무 가지를 잘라 네 개로 만들어 던지는 놀이”로 설명하고, 엎어짐과 뒤집힘의 조합에 따라 승패를 가르는 규칙 체계가 정리돼 있다.

놀이 결과를 통해 한 해의 풍흉을 점치는 풍습과 ‘사(柶)’ ‘사목(四木)’ 등 명칭의 유래도 함께 전한다. 윷놀이가 단순한 오락을 넘어 세시풍속과 밀접하게 연결된 생활문화였음을 보여주는 대목이다.

윷놀이는 결과보다 과정에 의미가 크다. 던진 수를 모두가 확인하고 정해진 순서대로 말을 옮기는 동안 자연스럽게 질서와 합의가 형성된다. 아이들은 어른에게 규칙을 배우고, 어른들은 놀이를 매개로 삶의 이야기를 들려준다. 놀이가 곧 세대 간 소통의 통로가 되는 이유다.

승경도. 한국국학진흥원 제공

승경도. 한국국학진흥원 제공

요즘도 마을 행사나 지역 축제에서 윷놀이는 빠지지 않는다. 팀을 나눠 말판에 덕담을 적거나 새해 소망을 붙이는 방식으로 변형해 즐기기도 한다. 승패보다 함께 어울리는 데 초점을 맞춘 공동체형 놀이로 확장된 셈이다.

윷의 기원은 삼국시대까지 거슬러 올라간다는 견해가 많다. 당시 문헌에서 ‘윷’이라는 표현이 직접 확인되지는 않지만, 나무 주사위를 던져 승부를 가리던 백제의 놀이 ‘저포(樗蒲)’와 유사한 형태로 추정된다. 조선 초기에는 ‘사희(柶戱)’, 중·후기에는 ‘척사(擲柶)’라는 한자가 쓰였다.

설 연휴에 함께 즐길 만한 전통 놀이로 ‘승경도’도 있다. 관직 체계를 말판에 담고 주사위나 윤목을 굴려 말을 이동시키는 놀이로, 위로 올라갈수록 관직이 높아지는 일종의 ‘승진 게임’이다. 가족이 규칙을 확인하며 차례대로 진행하는 구조여서 세대가 함께 어울리기에 적합하다. 덕담이나 가족 약속을 칸마다 적어 넣는 등 현대적으로 변형해 즐기기도 한다.

한국국학진흥원 관계자는 “설날 전통놀이는 가족이 한자리에 모여 마음을 나누는 세시풍속”이라며 “관련 기록을 체계적으로 정리·보존해 더 많은 사람이 전통놀이의 가치를 체험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글