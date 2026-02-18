승패보다는 ‘이것’이 핵심···설날 윷놀이, 이렇게 깊은 뜻이

윳놀이, 결과보다 과정이 의미 있어 놀이하며 자연스럽게 ‘질서와 규칙’ 경험

설날 아침 가족들이 한자리에 모이면 자연스럽게 윷놀이판이 펼쳐진다. 윷가락을 던지고 결과에 따라 말을 옮기는 단순한 방식이지만 세대가 함께 규칙을 공유하며 어울리는 대표적인 명절놀이로 자리 잡아 왔다. 승패를 겨루면서도 덕담과 웃음이 오가는 ‘관계의 놀이’라는 점에서 설날 공동체 문화를 상징하는 풍경으로 꼽힌다.

한국국학진흥원이 소장한 동사일지에는 조선 후기 학자 이학규(1770~1835)가 기록한 윷놀이 관련 내용이 담겨 있다.

기록에는 윷을 “새해 아침 아이들이 가시나무 가지를 잘라 네 개로 만들어 던지는 놀이”로 설명하고, 엎어짐과 뒤집힘의 조합에 따라 승패를 가르는 규칙 체계가 정리돼 있다.

놀이 결과를 통해 한 해의 풍흉을 점치는 풍습과 ‘사(柶)’ ‘사목(四木)’ 등 명칭의 유래도 함께 전한다. 윷놀이가 단순한 오락을 넘어 세시풍속과 밀접하게 연결된 생활문화였음을 보여주는 대목이다.

윷놀이는 결과보다 과정에 의미가 크다. 던진 수를 모두가 확인하고 정해진 순서대로 말을 옮기는 동안 자연스럽게 질서와 합의가 형성된다. 아이들은 어른에게 규칙을 배우고, 어른들은 놀이를 매개로 삶의 이야기를 들려준다. 놀이가 곧 세대 간 소통의 통로가 되는 이유다.

요즘도 마을 행사나 지역 축제에서 윷놀이는 빠지지 않는다. 팀을 나눠 말판에 덕담을 적거나 새해 소망을 붙이는 방식으로 변형해 즐기기도 한다. 승패보다 함께 어울리는 데 초점을 맞춘 공동체형 놀이로 확장된 셈이다.

윷의 기원은 삼국시대까지 거슬러 올라간다는 견해가 많다. 당시 문헌에서 ‘윷’이라는 표현이 직접 확인되지는 않지만, 나무 주사위를 던져 승부를 가리던 백제의 놀이 ‘저포(樗蒲)’와 유사한 형태로 추정된다. 조선 초기에는 ‘사희(柶戱)’, 중·후기에는 ‘척사(擲柶)’라는 한자가 쓰였다.

설 연휴에 함께 즐길 만한 전통 놀이로 ‘승경도’도 있다. 관직 체계를 말판에 담고 주사위나 윤목을 굴려 말을 이동시키는 놀이로, 위로 올라갈수록 관직이 높아지는 일종의 ‘승진 게임’이다. 가족이 규칙을 확인하며 차례대로 진행하는 구조여서 세대가 함께 어울리기에 적합하다. 덕담이나 가족 약속을 칸마다 적어 넣는 등 현대적으로 변형해 즐기기도 한다.

한국국학진흥원 관계자는 “설날 전통놀이는 가족이 한자리에 모여 마음을 나누는 세시풍속”이라며 “관련 기록을 체계적으로 정리·보존해 더 많은 사람이 전통놀이의 가치를 체험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.