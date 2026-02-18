창간 80주년 경향신문

‘12·3 불법계엄 항거’ 시민에 인증서 수여···‘빛의 위원회’ 3월 설치 전망

본문 요약

정부가 '12·3 불법계엄'에 항거한 시민들의 공로를 인정하고, 민주주의 수호 정신을 계승하기 위한 대통령 직속의 위원회를 설치하는 방안을 추진한다.

위원회 목적은 '12·3 불법계엄에 항거한 빛의 혁명으로 대한민국 헌법과 민주주의 수호에 기여한 국민에게 인증서를 수여하고, 그 정신을 계승하는 사업을 수행하기 위하여 빛의 위원회를 설치하고, 그 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 규정한다'고 정의했다.

주요 업무는 계엄 극복에 기여한 시민을 대상으로 인증서 접수·심사·발급, 발급 대상자 예우 등이다.

'12·3 불법계엄 항거' 시민에 인증서 수여···'빛의 위원회' 3월 설치 전망

입력 2026.02.18 14:30

  • 안광호 기자

이재명 대통령이 불법계엄 1년을 맞은 지난해 12월3일 서울 용산 대통령실 청사에서 ‘빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명’을 발표하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 불법계엄 1년을 맞은 지난해 12월3일 서울 용산 대통령실 청사에서 '빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명'을 발표하고 있다. 김창길 기자

정부가 ‘12·3 불법계엄’에 항거한 시민들의 공로를 인정하고, 민주주의 수호 정신을 계승하기 위한 대통령 직속의 위원회를 설치하는 방안을 추진한다.

18일 행정안전부가 최근 입법예고한 ‘빛의 위원회 설치 및 운영에 관한 규정안(대통령령)’을 보면, ‘빛의 위원회’는 대통령이 지명하는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함해 최대 35명으로 구성된다. 위원 임기는 2년이며, 2028년 3월31일까지 운영한다.

위원회 목적은 ‘12·3 불법계엄에 항거한 빛의 혁명으로 대한민국 헌법과 민주주의 수호에 기여한 국민에게 인증서를 수여하고, 그 정신을 계승하는 사업을 수행하기 위하여 빛의 위원회를 설치하고, 그 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 규정한다’고 정의했다.

주요 업무는 계엄 극복에 기여한 시민을 대상으로 인증서 접수·심사·발급, 발급 대상자 예우 등이다. 인증서 발급 대상 등 세부적인 내용은 향후 위원회에서 논의할 예정이다. 또 관련 사료 수집, 기록, 연구, 교육, 홍보 등을 진행하며, 국가기념일 지정에 관한 자문·지원과 당시의 정신을 계승하기 위한 각종 사업·행사도 수행한다.

당연직 위원으로는 재정경제부 장관과 과학기술정보통신부 장관, 교육부 장관, 행정안전부 장관, 문화체육관광부 장관, 기획예산처 장관, 국무조정실장, 국민권익위원회 위원장, 법제처장이 참여한다. 이 중 행안부 장관은 위원회 실무를 담당하는 간사 위원을 맡는다.

또 필요한 경우 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장이나 관계 기관·법인·단체 등의 장에게 소속 공무원이나 임직원의 파견 또는 겸임을 요청할 수 있다.

위원회는 입법예고, 법제처 심사, 국무회의 등을 거쳐 다음달 설치될 전망이다.

행안부는 앞서 올해 대통령 업무보고에서 헌정질서 회복을 기리기 위해 12월3일을 ‘국민주권의 날’로 지정하고, 계엄에 맞서 항거한 시민들에게 인증서를 발급하는 방안 등을 검토하겠다고 밝힌 바 있다.

