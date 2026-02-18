18일밤 제2차 다카이치내각 출범···측근 헌법심사회장 임명해 개헌 가속화

지난 8일 실시된 일본 중의원(하원) 선거에서 집권 자민당을 승리로 이끈 다카이치 사나에 총리의 제2차 내각이 18일 출범한다.

NHK, 교도통신 등은 이날 오후 중의원 본회의에서 총리 지명 선거가 실시될 예정이며 다카이치 총리가 제105대 총리로 선출될 전망이라고 이날 보도했다. 최근 선거에서 자민당만으로 3분의 2 이상 의석을 확보한 중의원은 물론, 여당이 과반수를 확보하지 못하고 있는 참의원에서도 다카이치 총리의 지명은 무리없이 이뤄질 것으로 예상된다.

NHK는 참의원에서 야당 측에 단일화 움직임은 없으며 1차 투표에서 결판이 나지 않을 경우도 결선투표에서 다카이치가 가장 많은 표를 얻어 총리로 선출될 것으로 보인다고 전했다.

중·참의원 총리 선거에서 다카이치 총리가 선출되면 일왕의 총리 임명과 각료 인증식을 거쳐 이날 밤 제2차 다카이치 내각이 출범하게 된다. 다카이치 총리는 각료 전원을 다시 임명할 방침이다. 이에 앞서 18일 오전 임시 각의에서 제1차 다카이치 내각 각료는 전원이 사직했다. 일본유신회의 입각은 올가을로 전망되는 개각 때로 예상된다.

교도통신은 다카이치 총리가 이날 밤 관저에서 기자회견을 열고, 중의원 선거에서 강조했던 ‘책임 있는 적극 재정’과 식료품 소비세 면제, 정보 기능 강화를 위한 국가정보국 창설 등 정책 실현에 대해 설명할 것으로 보인다고 전했다. 오는 20일에는 국회에서 국정과제 등에 대해 설명하는 시정방침연설을 할 예정이다.

집권 자민당과 연립여당 일본유신회는 지난 총선 압승을 계기로 중의원 주요 보직 27개 중 25개를 차지하게 됐다. 특히 자민당은 예산위원장과 헌법심사회장 자리를 야당에서 되찾아오면서 예산안 심의와 헌법 개정 논의를 주도할 수 있게 됐다.

다카이치 총리는 중의원 헌법심사회장에 측근인 후루야 게이지 자민당 선거대책위원장을 임명할 방침이라고 아사히신문이 이날 보도했다. 국회에서 개헌 논의를 가속화하려는 취지의 인사다. 후루야 선대위원장은 자민당 내에서 개헌 논의를 주도해 온 인물로, 지난해 자민당 총재 선거에서 다카이치 총리를 지지하는 등 다카이치 총리의 측근으로 알려져 있다. 아사히는 한 내각 간부가 중의원 선거 압승의 기세로 ‘헌법 논의를 단번에 진행시킨다’는 목적이라고 말했다고 전했다.

이날 부터 150일 동안 이어지는 특별국회에서 자민당은 2026회계연도 예산안(2026년 4월~2027년 3월)의 조기 성립을 목표로 삼고 있으며, 이를 위해 심의 시간 단축을 도모할 방침이다. 아사히는 다카이치 총리가 17일 자민당 임원회에서 예산안과 연도말까지 성립이 필요한 법안에 대해 “힘을 모아 하루라도 빨리 성립시키고 싶다”고 호소했다고 전했다.

특히 다카이치 총리는 예산안의 3월 내 성립을 포기하지 않고 있으며, 조기 성립에 의욕을 나타내고 있다. 여당 질문 시간을 줄이거나 예산위원회 집중 심의를 예산 통과 이후로 미루는 방안도 거론되고 있다. 아사히는 여당이 4분의 3 의석을 가지고 있지만 ‘수의 힘’으로 밀어붙이면 ‘국회 경시’라는 비판을 받게될 가능성이 있다고 지적했다.