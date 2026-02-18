수십년간 미국의 인권 운동을 이끌었던 제시 잭슨 목사가 별세했다. 향년 84세.

레인보푸시연합(RPC)은 17일(현지시간) 오전 잭슨 목사가 사망했다고 성명을 통해 밝혔다. 잭슨 목사는 2017년 파킨슨병 진단을 받았다고 밝혔으며 지난해 11월 신경 퇴행성 질환인 진행성 핵상마비 치료를 위해 병원에 입원했다.

잭슨 목사의 유족은 성명을 통해 “우리 아버지는 우리 가족뿐만 아니라 전 세계의 억압받는 사람들, 목소리를 낼 수 없는 사람들, 소외된 사람들을 위한 진정한 섬김의 지도자였다”고 추모했다.

잭슨 목사는 1960년대 흑인 민권 운동에 앞장섰으며 마틴 루서 킹 목사의 측근으로 활동했다. 그는 킹 목사가 이끌었던 앨라배마주 셀마에서 몽고메리까지의 투표권 쟁취 행진에 참여하면서 킹 목사의 후계자로 불렸다.

그는 일리노이주 시카고에서 1971년 흑인 민권 단체 ‘오퍼레이션 푸시’를, 1984년에는 여성과 성소수자의 권리를 주장하는 ‘전미 레인보 연합’을 설립했다. 이 두 단체는 1996년 합쳐져 여러 유색인종과 성소수자 등 미국 내 소외계층을 대변하는 RPC가 됐다. 잭슨 목사는 2023년 RPC 대표직에서 물러났다.

그는 1984년과 1988년 민주당 대선 후보 경선에 출마했다. 잭슨 목사의 출마는 미 역사상 최초 흑인 대통령인 버락 오바마 전 대통령의 2008년 대선 당선에 앞서 흑인 대권 도전의 길을 닦았다는 평가를 받는다. 미 정치 평론가 데이비드 마시오트라는 “민주당이 현재 다문화 사회인 미국을 대표하고, 카멀라 해리스 전 부통령과 오바마 전 대통령 같은 인물을 배출한 것은 여러 측면에서 잭슨 목사의 대선 운동의 영향을 받았다”고 말했다.

잭슨 목사는 백인 중도 유권자들을 우선시했던 민주당에서 흑인과 성소수자를 포용하는 정책 등 진보적인 의제를 이끌었다. 그는 대선에 출마한 후보로서는 최초로 동성애자 인권 지지를 주요 선거 공약으로 내세웠다.

잭슨 목사는 개인으로서 비공식적 외교를 통해 시리아, 유고슬라비아, 이라크, 쿠바 등에 억류됐던 자국민을 석방하는 성과를 냈다. 잭슨 목사의 외교적 노력으로 시리아에 억류됐던 미 해군 중위 로버트 굿맨이 풀려났다. 1990년에는 이라크의 쿠웨이트 침공 이후 억류됐던 외국인 여성과 어린이 700여명이 석방됐다.

그는 말년에도 인권 옹호 활동을 이어갔다. 잭슨 목사는 2020년 미 전역을 휩쓴 ‘흑인의 생명은 소중하다’ 시위에서 흑인 조지 플로이드를 사망에 이르게 한 경찰의 강경 진압 행위를 규탄했다. 2021년에는 공화당의 주도로 통과된 투표권 제한법에 대한 항의 시위를 벌이다 체포되기도 했다.

잭슨 목사는 한국과도 인연이 있다. 그는 1986년 한국을 방문해 가택 연금 중이던 고 김대중 전 대통령을 만났고 2018년에도 방한했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜에 “그는 훌륭하고 풍부한 개성과 투지, 현명한 통찰력을 지닌 인물이었다”며 “그의 가족에게 깊은 애도를 전한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “나는 수년간 월스트리트 40번지 트럼프 빌딩에 제시 목사와 그의 레인보 연합을 위한 공간을 제공했다”며 제시 목사와의 인연을 강조했다.

민주당 출신 전직 대통령들도 잇따라 애도의 뜻을 밝혔다. 조 바이든 전 대통령은 “잭슨 목사는 여러 세대의 미국인과 수많은 선출직 지도자들, 심지어 대통령들에게도 영향을 미쳤다”며 “그는 단호하고 끈질기며, 우리 국가의 영혼을 구하기 위한 일을 두려워하지 않았다”고 했다. 오바마 전 대통령은 “아내 미셸과 나는 진정한 거인, 잭슨 목사의 별세 소식을 듣고 깊은 슬픔에 빠졌다”며 “그의 대선 출마는 내가 미 최고위직에 도전하는 선거운동의 토대를 마련했다”고 추모했다.