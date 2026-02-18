2차 특검, 특검보 후보군 확정···이르면 오늘 임명 요청

권창영 ‘2차 종합 특검’ 특별검사가 특별검사보 후보군 정리를 마무리한 것으로 확인됐다. 특검은 늦어도 오는 19일까지 이재명 대통령에게 특검보 임명을 요청할 방침이다.

18일 경향신문 취재를 종합하면 권 특검은 설 연휴 동안 이 대통령에게 임명을 요청할 특검보 후보군을 확정했다. 권 특검은 이르면 이날, 늦어도 오는 19일까지 특검보 요청 절차를 마무리할 방침이다. 특검법상 준비 기한이 일주일 뒤인 25일 만료되는 만큼 가능한 한 빠르게 인선을 마무리한다는 계획이다.

특검법상 이 대통령은 요청 이후 5일 이내에 6~10명의 특검보 후보군 중 5명을 임명해야 한다. 대통령이 기한 내 특검보를 임명하지 않을 땐 후보자 중 연장자가 자동으로 임명된다. 권 특검은 수사대상에 ‘외환 의혹’과 ‘국군방첩사령부 블랙리스트 의혹‘ 등 군 관련 사건이 다수 포함된 점을 고려해 군 법무관 출신을 후보군에 포함한 것으로 파악됐다.

권 특검은 이날 기자와 통화하면서 “준비 기간에 설 연휴가 껴 있어서 시간이 촉박하다”면서 “특검보가 임명되는 대로 검사와 공무원 파견을 요청할 것”이라고 말했다. 특검법상 2차 특검은 검사 15명, 공무원 130명을 파견 요청할 수 있다. 여기에 특검 1명, 특검보 5명에 특별수사관 100명을 더하면 최대 251명이 특검에서 일할 수 있다.

권 특검은 특검보 임명 후 구체적인 수사팀 진용을 구상할 계획이라고 밝혔다. 그는 “특검보별로 사건을 나눠 맡을지, 칸막이 없이 수사할지 정해지지 않았다”면서 “특검보들과 상의해봐야 할 일”이라고 말했다.

특검은 오는 24일 현판식을 한 뒤, 25일부터 본격적으로 수사에 들어갈 계획이다. 특검법상 수사 기한은 개시 시점부터 90일이고, 30일씩 두 차례 연장할 수 있다. 준비 기한 20일을 더하면 수사기간은 최장 170일이다.

특검팀이 일할 사무실 계약도 임박했다. 대규모 인원을 수용할 수 있고 보안 시설도 갖춘 곳이 많지 않아 사무실 마련에 난항을 겪었는데 최근 한강 이남 지역으로 최종 후보지를 좁힌 것으로 전해졌다.

2차 종합 특검의 수사 대상은 윤석열 전 대통령의 외환 의혹, ‘노상원 수첩’ 관련 의혹, 김건희 여사의 양평 고속도로 종점 변경 및 대통령 관저 이전 공사 특혜 개입 의혹, 검찰의 김 여사 봐주기 수사 의혹, 채 상병 사건과 관련한 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 의혹 등 17개다. 권 특검은 지난 6일 기자들과 만나 “내란 관련 사건이 가장 중요하다고 생각하고 규모도 가장 방대하다”고 밝혔다.