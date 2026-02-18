오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇과장급 전보 △총무과장 홍재승 △일정행정관 김경인
■재정경제부 ◇과장급 △환경에너지세제과장 김완수
■산업통상부 ◇국장급 전보 △무역안보정책관 김태우 △투자정책관 남명우 △자원산업정책관 김종철 △통상협력국장 배준형 ◇과장급 전보 △혁신행정담당관 김철영 △정보관리담당관 박상희 △산업정책과장 박태현 △자동차과장 임채욱 △석유산업과장 김열규 △투자정책과장 박헌진 △해외투자과장 이보라
■국토교통부 ◇국장급 승진 △감사관 박정호
■과학기술정보통신부 ◇국장급 전보 △인공지능인프라정책관 최동원 △과학기술·인공지능정책협력관 엄열 △정보통신정책관 홍성완 ◇과장급 전보 △혁신행정담당관 이태용 ◇실장급 임용 △우정사업본부장 박인환
■해양수산부 ◇국장급 승진 △국제협력정책관 송종준 ◇과장급 전보 △국제협력총괄과장 신재영
■금융위원회 ◇팀장급 △복합지원팀장 이호영
■영화진흥위원회 △경영본부장 한상희 △경영본부 기획전략팀장 손동오 △경영본부 홍보협력팀장 전윤형 △경영본부 인사총무팀장 박현식 △경영본부 재무회계팀장 구본석 △정책본부장 윤하 △정책본부 정책개발팀장 박주영 △정책본부 영화통합정보팀장 최원규 △정책본부 촬영소운영팀장 이진욱 △정책본부 AI영화기술TF팀장 이윤우 △사업본부장 태은정 △사업본부 영화산업지원팀장 김용주 △사업본부 독립예술영화팀장 이용선 △사업본부 국제사업팀장 김영구 △공정성장센터장 이의준 △공정성장센터 공정성장팀장 유재천 △한국영화아카데미 원장 조근식 △한국영화아카데미 정규교육팀장 임아영 △한국영화아카데미 영화인교육팀장 김홍천 △감사팀장 윤정환
■한겨레신문사 △미디어본부 뉴스룸국장 황준범
■셀트리온그룹 <셀트리온> △사장 이혁재(경영지원부문장) △수석부사장 이한기 글로벌사업관리부문장) △전무 백호진(건설본부장) 장지미(품질센터장) △상무 신선미(품질관리본부장) 이동진(지속가능경영실장) 이준원(제품분석 1담당장) △이사 강경두(중남미RHQ담당장) 강철구(세무담당장) 김동연(사업개발담당장) 김영환(엔지니어링담당장) 문대만(구매담당장) 신동익(해외법무담당장) 염동림(2공장 QC담당장) <셀트리온제약> △수석부사장 최승재(국내사업부문장) △부사장 이창선(연구소장) △전무 양지석(영업 1본부장) △상무 홍언표(제형연구담당장) △이사 이승환(종병 2그룹장) 정진용(개발담당장) <셀트리온스킨큐어> △전무 장영근(대표이사)
■중앙대 △건설대학원장 송하엽 △글로벌인적자원개발대학원장 겸 국제대학원장 권형일 △사회복지대학원장 겸 심리서비스대학원장 겸 행정대학원장 박치성 △커뮤니케이션대학원장 강진숙 △첨단광고PR대학원장 황장선 △법학전문대학원장 정홍식 △창업지원단장 이철진 △예술대학원장 겸 국악교육대학원장 정영한 △공학교육혁신부센터장 안상현 △오픈소스SW센터장 이찬근 △대학원교육부원장 이형순 △대학원연구부원장 김창완 △동물실험센터장 최창순 △산학협력단 서울캠퍼스부단장 겸 창업보육센터(서울)장 인정빈 △산학협력단 감사 박중열 △창업지원단부단장 최용석 △창업보육센터(다빈치)장 이상준 △RISE글로벌혁신센터장 우수한 △RISE산업혁신센터장 김민성 △RISE캠퍼스타운 지역혁신센터장 박상오 △연구윤리센터장 양승화 △미디어센터장 김정현 △부속농장장 김준모 △스포츠단장 박성제 △비서팀장 박병철 △인문대학 교학지원팀장 이규 △교무팀장 김현수 △연구지원팀장 이승주 △산학기획팀장 신재영 △경영지원팀장 겸 산학EHS팀장 나창훈 △산학감사팀장 이주호 △대학성과혁신센터장 박진 △인사팀장 조용익 △경영경제대학·첨단광고PR대학원 교학지원팀장 겸 가상융합대학 교육지원팀장 강성훈 △법학전문대학원 교학지원팀장 이상미 △교육혁신팀장 목기현 △연구관리팀(서울)장 장재일 △기획팀장 신중범 △입학정책팀장 하관용 △미래교육원·평생교육원·원격미래교육원 교육운영팀장 김태경 △생명공학대학 교학지원팀장 이창훈 △체육대학 교학지원팀장 이택형 △적십자간호대학·건강간호대학원 교학지원팀장 송수근