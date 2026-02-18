창간 80주년 경향신문

장동혁 “노모, 날 풀리면 서울에 50억 아파트 구경 가겠다고 해”…설 연휴 내내 부동산 공세 나선 국힘

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표는 18일 충남 보령에 거주하는 자신의 노모가 조만간 서울의 고가 아파트를 구경하러 가겠다고 했다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 새벽 엑스에서 장 대표를 겨냥해 "사회악은 다주택자들이 아니라 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들"이라며 "정치인들이 다주택 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택 투기를 부추기거나 심지어 자신들이 다주택에 따른 초과이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다"고 했다.

이 대통령은 지난 16일에는 엑스에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용의 기사를 공유하며 "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고 이들을 보호하며 기존의 금융·세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보냐"고 반문했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁 “노모, 날 풀리면 서울에 50억 아파트 구경 가겠다고 해”…설 연휴 내내 부동산 공세 나선 국힘

입력 2026.02.18 15:47

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 중구 중림종합사회복지관에서 열린 약자와의동행위원회 설맞이 봉사활동에서 인사말을 하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 중구 중림종합사회복지관에서 열린 약자와의동행위원회 설맞이 봉사활동에서 인사말을 하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표는 18일 충남 보령에 거주하는 자신의 노모가 조만간 서울의 고가 아파트를 구경하러 가겠다고 했다고 밝혔다. 이재명 대통령과 더불어민주당이 장 대표의 주택 6채 보유를 집중 비판하자 이를 받아친 것이다. 설 연휴 기간 장 대표가 정부의 부동산 정책을 비판하자 이 대통령이 장 대표의 다주택 보유를 직접 비판하며 SNS 설전이 이어졌다.

장 대표는 이날 페이스북에서 “대통령님의 SNS에 답하느라 명절 내내 핸드폰을 달고 있었더니 노모가 ‘핸드폰만도 못헌 늙은이는 어서 죽어야 허는디’라고 한 말씀 하신다”며 “(노모께서) ‘날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 혔응께 그리 알어’라고 서울로 출발하는 아들 등 뒤에다 한 말씀 덧붙이신다”고 적었다. 이 대통령이 자신의 다주택 보유를 비판하자 노모의 말을 빌려 반박에 나선 것으로 풀이된다.

장 대표는 전날에도 페이스북에 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 SNS 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽다”며 “하수 정치”라고 적었다. 그는 16일에는 페이스북에 노모가 거주하는 시골집 사진과 함께 “이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지”라는 노모의 말을 전하며 “대통령 때문에 불효자는 운다”고 이 대통령을 비판했다.

앞서 장 대표가 설 명절 동안 정부의 부동산 정책에 대한 비판을 이어가자 이 대통령은 장 대표를 직접 겨냥하며 맞대응했다. 이 대통령은 이날 새벽 엑스에서 장 대표를 겨냥해 “사회악은 다주택자들이 아니라 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들”이라며 “정치인들이 다주택 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택 투기를 부추기거나 심지어 자신들이 다주택에 따른 초과이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다”고 했다.

이 대통령은 지난 16일에는 엑스에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용의 기사를 공유하며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고 이들을 보호하며 기존의 금융·세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보냐”고 반문했다.

국민의힘은 이 대통령의 SNS 글을 두고 “다주택자를 마귀·악마로 몰아붙이더니 이제 와 ‘모든 다주택이 다 문제는 아니다’라며 꼬리를 내린 모양새”라고 맞받았다. 이 대통령이 다주택 자체를 비판하다가 다주택이 아닌 정치인의 문제라며 말을 바꿨다는 주장이다. 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “그동안 쏟아낸 세제·대출 규제들은 사실상 ‘다주택자는 전부 죄인’이라는 전제 아래 설계된 규제 아니었나”라며 “이제 와 일부는 괜찮다며 물러서고 ‘사회악은 정치인’이라며 초점을 돌리려 해도 그간 쏟아낸 말들을 주워 담을 수는 없다”고 했다.

장 대표에 따르면 그가 전체 지분을 가지고 있는 주택은 현재 거주 중인 서울 구로구 30평대 아파트, 국회 인근의 오피스텔, 장 대표의 노모가 거주하는 단독주택, 국회의원 된 이후 지역구인 충남 보령에 매입한 아파트로 총 4채다. 나머지 2채는 경남 진주의 아파트와 경기도 지역의 아파트로 장 대표와 그의 아내가 지분 일부를 소유 중이다. 장 대표는 장인이 사망하면서 경남 진주 아파트의 지분 상속을 받아 5분의 1 지분을 갖고 있고, 장인이 퇴직금으로 마련한 경기도 아파트는 월세를 놓아 월세로 장모가 생활 중이라고 설명했다.

당 지도부는 장 대표의 주택 6채가 공시지가를 기준으로 약 8억5000만원 수준이라며 투기와는 거리가 멀다고 주장해 왔다. 다만 장 대표는 자신이 보유한 토지에 대한 설명은 구체적으로 하지 않았다. 지난해 3월 공개된 국회공직자윤리위 자료에 따르면 장 대표 부부가 신고한 토지 가격은 11억9000만원이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글