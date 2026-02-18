창간 80주년 경향신문

그 충주맨에 그 후임자···‘추노’ 패러디 유튜브 영상, 하루 만에 200만 웃겼다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최지호 충주시 뉴미디어팀 주무관의 '계란 먹방'이 '충주맨' 김선태 팀장이 떠난 빈자리를 메꿨다.

18일 충북 충주시 등에 따르면 지난 17일 시 공식 유튜브 채널 '충TV'에 '추노'라는 제목의 영상이 게재됐다.

46초 분량의 영상속에서 최 주무관은 산발한 머리에 매직으로 수염을 그려 드라마 <추노>의 주인공 이대길로 변신했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

그 충주맨에 그 후임자···‘추노’ 패러디 유튜브 영상, 하루 만에 200만 웃겼다

입력 2026.02.18 15:55

수정 2026.02.18 16:03

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘충주맨’ 사직 소식 이후 급감하던 구독자

‘추노’ 영상 공개 이후 서서히 반등 조짐

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 지난 17일 공개된 최지호 뉴미디어팀 주무관의 계란 먹방 모습. 유튜브 채널 ‘충주시’ 갈무리

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 지난 17일 공개된 최지호 뉴미디어팀 주무관의 계란 먹방 모습. 유튜브 채널 ‘충주시’ 갈무리

최지호 충주시 뉴미디어팀 주무관의 ‘계란 먹방’이 ‘충주맨’ 김선태 팀장이 떠난 빈자리를 메꿨다.

18일 충북 충주시 등에 따르면 지난 17일 시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 ‘추노’라는 제목의 영상이 게재됐다. 46초 분량의 영상속에서 최 주무관은 산발한 머리에 매직으로 수염을 그려 드라마 <추노>의 주인공 이대길로 변신했다.

그는 달걀을 허겁지겁 먹다 고개를 숙이며 오열하는 모습을 보였다. 이는 드라마 <추노>에서 이대길이 동료인 왕손이와 최장군이 사망하자 이들을 그리워하는 감정을 나타내는 명장면이다.

최 주무관은 이 영상을 통해 팀의 상징이었던 김 팀장을 떠나보낸 뒤 홀로 남겨진 후임자의 막막함과 슬픔을 재치 있게 표현해냈다.

반응은 폭발적이다. 18일 오후 기준 해당 영상은 공개 하루 만에 조회 수 232만 회를 기록했다.

시청자들은 “말 한마디 안했는데 짠하고 웃기다”, “명장 밑에 약졸 없다가 이런 거구나”, “어제의 막내가 오늘의 가장이 됐다”, “충TV 특유의 감성을 최 주무관이 완벽하게 계승했다”며 응원을 보내고 있다.

앞서 지난 13일 충TV를 이끌던 김 팀장은 지난 13일 사직 소식을 밝혔다. 온라인 커뮤니티 등에선 경직된 공직 사회 문화가 퇴사의 원인이 됐을 것이라는 추측이 나왔다. 구독자 수도 급감했다. 97만 명에서 충주시 유튜브 채널의 구독자 수는 74만 명까지 내려갔다.

논란이 확산되자 김 팀장은 직접 해명에 나섰다. 그는 지난 16일 유튜브 채널 <충주시> 게시판에 “퇴사는 새로운 도전을 위한 개인적인 선택일 뿐, 내부 갈등은 전혀 사실이 아니다”라며 “더 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 적었다.

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 지난 17일 공개된 최지호 뉴미디어팀 주무관의 계란 먹망 모습. 유튜브 채널 <충주시> 갈무리

충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 지난 17일 공개된 최지호 뉴미디어팀 주무관의 계란 먹망 모습. 유튜브 채널 <충주시> 갈무리

이어 “충주시 유튜브를 앞으로도 사랑해달라”며 “후임인 지호가 좋은 영상을 계속 만들 것”이라고 격려했다.

2016년 10월 입직한 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담했다. ‘B급 감성’을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다. 김 주무관은 이런 성과를 바탕으로 2024년 6급으로 특별 승진했다. 지난해 승진 1년 만에 뉴미디어팀장 보직을 받기도 했다.

김 주무관의 빈자리는 최 주무관이 이어받을 것으로 보인다. 실제로 ‘추노’ 영상 공개 이후 충TV의 구독자 수는 18일 오후 기준 75만 4000명으로 반등하며 서서히 회복세를 보이고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글