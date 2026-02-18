서울시 ‘프렙 아카데미’ 3년 생존율 91.7％···예비 청년 사장 모집

서울시의 외식 분야 청년 창업 교육 프로그램인 ‘프렙 아카데미’ 수료생의 매장 생존율이 외식업종 평균을 크게 웃도는 것으로 나타났다.

18일 서울시 발표에 따르면 지난해 말 기준 프렙 아카데미 수료생 창업 매장의 3년 생존율은 91.7%에 달했다. 같은 해 9월 기준 서울 외식업 평균 생존율(50.3%)보다 40%포인트 이상 높다.

매출 또한 지난해 말 기준 전년 대비 평균 30.6% 성장했다. 교육 만족도 역시 5점 만점에 평균 4.9점 이상으로 조사되는 등 청년 창업가의 높은 호응을 얻고 있다.

2021년 시작된 프렙 아카데미는 올해 운영 규모가 크게 확대된다. 기존 성수캠퍼스와 지난해 말 개관한 공덕캠퍼스를 동시에 운영해 각 25명씩 50명을 선발하고, 연간 교육 규모도 지난해 40명에서 올해 100명으로 2.5배 늘린다.

교육생은 약 12주 동안 상권분석·마케팅·브랜딩 등 핵심 이론을 배우고, 전문 조리시설에서 전문가와 함께 메뉴 개발과 조리법 고도화 실습을 병행한다.

또한 성공 외식업 창업가와 선배 수료생의 1대1 멘토링, 시제품 품평회를 통해 아이템 검증부터 운영 준비까지 창업 전 과정을 교육받는다.

시는 올해 첫 정규과정에 참여할 10기 교육생 50명을 오는 20일 오전 10시부터 3월 9일 오후 4시까지 모집한다. 3월 말부터 6월 중순까지 진행되는 10기 교육에는 성수·공덕 두 캠퍼스를 연계한 통합 과정이 처음 도입된다. 교육생은 서로의 메뉴를 교차 평가하며 시장성을 검증하고 개선점을 보완하며 협업 네트워크를 구축한다.

수료생에게는 서울신용보증재단 창업자금 융자 프로그램과 연계한 최대 7000만원의 장기 저리 융자가 지원된다. 창업 후 최대 3년간 전담 전문가 지도도 제공된다.

모집 대상은 만 19∼39세 서울시 청년으로 서울시 소상공인 종합지원 포털을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 의무복무 제대 군인은 신청 가능 나이에 최대 3년이 가산된다.

김경미 서울시 소상공인정책과장은 “올해는 교육 인프라를 확대해 더 많은 청년이 준비된 창업에 도전하고 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.