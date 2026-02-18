창간 80주년 경향신문

올 설 연휴 직전에도 '올빼미 공시' 기승···국장 투자 심리 찬물 끼얹는 기업들

경향신문

본문 요약

투자자의 주목도가 떨어지는 연휴 직전 상장사가 악재성 공시를 쏟아내는 '올빼미 공시'가 올해도 기승을 부린 것으로 나타났다.

특히 코스닥은 과반이 장 마감 후 공시를 올렸다.

연휴나 주말 직전 투자자의 관심이 시들한 틈을 타 주가에 불리한 공시를 쏟아내는 '올빼미 공시'가 속출한 것이다.

올 설 연휴 직전에도 ‘올빼미 공시’ 기승···국장 투자 심리 찬물 끼얹는 기업들

입력 2026.02.18 16:32

수정 2026.02.18 16:49

  김경민 기자

13일 공시 982건···44.7%가 ‘장 종료 뒤’

13일 서울 중구 하나은행 본점에서 한 직원이 시황 전광판 앞을 지나고 있다. 연합뉴스

13일 서울 중구 하나은행 본점에서 한 직원이 시황 전광판 앞을 지나고 있다. 연합뉴스

투자자의 주목도가 떨어지는 연휴 직전 상장사가 악재성 공시를 쏟아내는 ‘올빼미 공시’가 올해도 기승을 부린 것으로 나타났다.

18일 금융감독원 전자공시스템을 보면 설 연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일 코스피·코스닥 상장사 공시는 총 982건(코스피 548건, 코스닥 434건)으로 집계됐다. 이중 정규장 종료 이후인 오후 3시30분 이후 나온 공시는 439건(코스피 208건, 코스닥 231건)으로 전체 44.7%에 달했다. 특히 코스닥은 과반(53%)이 장 마감 후 공시를 올렸다.

연휴나 주말 직전 투자자의 관심이 시들한 틈을 타 주가에 불리한 공시를 쏟아내는 ‘올빼미 공시’가 속출한 것이다. 특히, 투명성이 낮은 코스닥 기업일수록 올빼미 공시가 두드러지게 나타나는 경향이 컸다.

증시 선진화 정책이 추진되고 있지만, 지난해 명절과 비교해도 이번 설 연휴 직전 공시가 크게 늘었다. 지난해 설 연휴 직전 거래일(239건), 지난해 추석 연휴 직전 거래일(134건)과 비교하면 연휴 전 장마감 이후 공시는 각각 84%, 228% 급증했다.

공시 내용을 살펴보면, 실적에 불리한 내용을 담은 공시가 다수 발견됐다.

범양건영은 이날 한국토지신탁과 체결한 광주광역시 중외공원 공동주택 신축공사 계약이 해지됐다고 공시했다. 해지된 계약 금액만 연간 매출액의 약 52%로, 연간 매출의 상당수가 단숨에 증발한 것이다.

코스닥 상장사 엠젠솔루션, 신스틸, 더네이쳐홀딩스 등은 지난해 영업이익이 전년 대비 70% 넘게 급락했다는 공시를 장 마감 이후 올렸다. 실적 악화나 판매·공급 계약 해지 공시는 대표적인 올빼미 공시 유형으로 꼽힌다.

