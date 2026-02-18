부산 아파트 주차장서 70대 운전자, 차량 7대 연쇄 충돌

18일 오전 9시쯤 부산 영도구의 한 아파트 야외 주차장에서 70대 A씨가 운전하던 스포츠유틸리티차(SUV)가 주차된 차량 7대의 뒷부분을 잇달아 충돌했다.
당시 피해 차량에 탑승자가 없어 인명피해는 발생하지 않았다.
A씨는 음주운전을 하지는 않았다.
경찰은 A씨가 브레이크 대신 가속페달을 잘못 밟는 바람에 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.
입력 2026.02.18 16:34
기사를 재생 중이에요
