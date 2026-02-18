10년간 대통령 7번 갈아치운 페루···취임 4개월만 또 대통령 탄핵

지난 10년간 대통령이 7번 교체되는 등 정치적 혼란이 이어지고 있는 페루에서 취임 4개월 만에 대통령이 탄핵됐다.

17일(현지시간) AP통신에 따르면 페루 국회는 지난해 10월 취임한 호세 헤리 대통령의 탄핵안을 찬성 75표, 반대 24표, 기권 3표로 통과시켰다. 페루에서는 탄핵 심판 없이 국회에서 의결 후 대통령이 즉시 탄핵된다.

헤리 전 대통령이 중국 사업가들과 비공식적으로 만난 사실이 알려지며 탄핵이 빠르게 추진됐다. 헤리 전 대통령이 지난해 12월26일 중국 출신 재벌 양즈화를 만나기 위해 페루 수도 리마의 한 중국 식당에 복면을 쓴 채 들어간 모습이 포착되며 유착 논란이 커졌다. 양즈화의 회사는 페루의 수력 발전소 건설권을 취득하는 등 페루 정부와 연결고리가 있는 것으로 알려졌다.

헤리 전 대통령은 양즈화와 만난 사실을 인정하며 “복면을 쓴 채 들어간 행동에 관해 공개적으로 사과한다”면서도 “이로 인해 나의 행동에 대한 의혹과 오해가 생기고 근거 없는 온갖 허위 사실이 유포된 점에는 유감을 표한다”고 밝혔다.

논란이 불거진 이후 헤리 전 대통령 지지율은 10%포인트 하락했다. 오는 4월 총선과 대선을 앞둔 상황에서 헤리 전 대통령 소속 정당 등은 사퇴를 압박하기 시작했다.

페루 검찰은 헤리 전 대통령이 양즈화와 교류했다는 부패 혐의와 자격 미달의 여성들과 심야 회의 후 그들을 고용했다는 의혹에 관해 수사를 진행하고 있다.

페루는 지난 10년간 사임과 국회의 탄핵으로 대통령이 7번 교체되는 등 불안정한 정국이 이어지고 있다. 헤리 전 대통령의 전임자인 디나 볼루아르테 전 대통령은 높은 범죄율과 부패 혐의 등으로 취임 3년여 만에 탄핵당했다. 2021년 취임한 페드로 카스티요 전 대통령은 1년 남짓 만에 탄핵당했다. 카스티요 전 대통령은 지난해 12월 국가에 대한 반란 혐의 등으로 징역 11년5개월을 선고받았다.

잦은 대통령 교체에도 불구하고 페루는 중남미 지역에서 가장 경제가 안정적인 국가로 알려져 있다. 페루의 2024년 국내총생산(GDP) 대비 공공 부채 비율은 32%로 중남미 지역에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

이같은 탄핵 사태는 최근 도널드 트럼프 미국 행정부가 임명한 주페루 미 대사가 페루에서 중국의 영향력을 비판하던 중 나왔다. 베르나르도 나바로 주페루 미 대사는 지난 12일 엑스를 통해 “페루 최대 항구 중 하나인 찬카이 항구가 약탈적인 중국 기업 소유하에 페루 정부의 관리 감독권 상실 위기에 처해 있다는 점에 우려를 표한다”며 “값싼 중국 자본은 주권을 빼앗아간다”고 밝혔다.

페루는 오는 4월12일 대선과 총선을 치를 예정이다. 새 대통령은 7월28일부터 취임하며 5년의 임기를 수행하게 된다. 블룸버그는 “페루 의회는 우익 세력이 장악하고 있어 보수 성향의 인물이 선출될 가능성이 크다”고 짚었다.