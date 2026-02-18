“쇼핑하며 예술 감상” 롯데백화점, ‘아트 플래그십 스토어’로

롯데백화점은 서울 명동 본점을 ‘아트 VM 프로젝트’(Art Visual Merchandising Project) 1호점으로 정했다고 18일 밝혔다.

아트 VM 프로젝트는 쇼핑이 핵심인 백화점에서 예술 경험을 동시에 소비하도록 한 전략이다. 특정 전시 공간이 아니라 고객이 쇼핑을 하는 동선에서 자연스럽게 예술 감상을 할 수 있도록 한 것이다.

올해 아트 VM 프로젝트의 연간 주제는 ‘감각의 여정(MOVE : IN TRANSIT)’이다. 예술이 새로운 감각을 일깨우듯 쇼핑과 예술을 결합해 새로운 쇼핑 경험을 제안하겠다는 의지를 담았다고 롯데백화점은 설명했다.

본점의 첫 작업에는 정그림·이건우 작가가 참여해 본점 지하 1층에서부터 6층까지 본점 주요 동선과 연결통로, 에스컬레이터 주변 등 고객의 쇼핑 여정의 핵심 공간에 19개 작품을 전시한다. 정그림 작가는 선과 곡선을 기반으로 움직임과 에너지를 시각화해 세계적으로 주목받고 있다. 이건우 작가는 바람을 주제로 한 작품을 선보이며 국내외에서 활발한 활동을 펼치고 있다.

롯데백화점은 잠실점에도 에비뉴엘 6층 아트홀에 다양한 전시를 진행하는 등 아트 VM 프로젝트를 단계적으로 적용할 계획이다.

롯데백화점 관계자는 “앞으로 본점은 상품을 진열하는 공간을 넘어 예술로 고객의 감각과 취향을 확장하는 ‘아트 플래그십 스토어’로 새로운 도약에 나선다”며 “향후에는 잠실점에도 고급 수요에 차별화한 아트 VM 프로젝트를 선보일 것”이라고 말했다.