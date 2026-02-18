수강연령 만14세에서 10세로 하향조정 도로주행 실습시간 2시간→6시간으로 늘려

서울 동대문구가 관내 인기 프로그램인 ‘자전거 교실’을 3월부터 본격 운영한다고 18일 밝혔다.

교육은 3월부터 11월까지 휘경2수변공원에 위치한 동대문구 자전거 교통안전체험학습장에서 진행한다. 만 10세 이상이면 참여할 수 있다.

주중반(목·금)과 주말반(토·일)으로 나눠 오전 10시부터 낮 12시까지 2시간씩 4주간 운영된다. 매월 마지막 8회차 수업은 수준별 도로주행 실습으로 편성해 실전 중심의 도로주행 교육을 실시한다.

도로주행 실습 시간은 기존 2시간에서 6시간으로 늘려 실제 도로환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 능동적으로 대응할 수 있도록 한다.

교육내용도 체계화했다. 자전거 안전 이론을 비롯해 개인 체형에 맞춘 자전거 피팅, 출발 및 정지 방법, 페달 연습, 도로주행 실습, 직선 및 코너링 주행, 브레이크 조작법, 기초 정비 교육 등이다.

자전거 도로주행 및 정비 교육 경험이 풍부한 강사가 이론부터 실습까지 단계적으로 지도한다. 회당 강사 2명이 배치돼 안전하고 체계적인 교육을 실시한다.

반별 정원은 25명이며, 주말반의 경우 초등학생은 반별 5명으로 제한한다.

교육 신청은 동대문구 홈페이지를 통해 매월 1개월 전 접수한다. 선착순 모집이며 수강료는 무료다.

만 10세 이상을 대상으로 한 두 발 자전거 주행 교육도 올해 처음 신설됐다.

이필형 동대문구청장은 “동대문구 자전거교실은 세심한 운영과 체계적인 교육으로 타 지역에도 입소문이 난 인기 프로그램”이라며 “2026년에도 많은 구민이 자전거교실을 통해 안전하게 주행 역량을 키우고, 건강하고 행복한 여가 생활을 즐기길 바란다”고 밝혔다.