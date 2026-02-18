“당신은 복받을 거예요”라는 말을 주변 사람들에게 참 많이도 듣는다. 그들은 연말이나 연초, 명절 근처엔 내게 더 많은 복을 빌어준다. 그때마다 나도 상대의 복을 진심으로 빌어주며 나 자신은 이미 복을 많이 받고 있다고 말하기도 한다.



잠깐 골목으로 나갔다가 또 진심 어린 마음으로 내게 복을 빌어주는 사람과 여태 남아 있는 염화칼슘을 밟고 서서 얘기를 나누었다. 우리의 대화는 눈보다 먼저 뿌려져 눈도 없는 곳곳에 흉하게 쌓여 있는 염화칼슘에 대한 걱정에서 시작하여 지구를 위한 작은 실천의 중요성을 되새기는 것으로 끝이 났다.



그이를 보내고 집에 들어오자마자 밖에서 들리는 고함소리에 깜짝 놀라 창밖을 내다보았다. 환청이 아님을 환기시키는 말이 뒤따라 들렸다.



“야, 이 천벌을 받을 인간아!”



주차 문제로 그동안 여러 차례 언쟁을 벌였던 자들의 싸움이 다시 불붙은 것을 보자 언젠가 인상적으로 접했던 미국의 한 리서치 결과가 생각났다. 1000명의 시민을 대상으로 한 리서치였던 것으로 기억된다. 그들에게 자신과 유명 인사 여럿을 예시로 두고 각각 천국에 갈 확률이 얼마나 된다고 생각하는지를 물었는데, 내겐 그 결과가 무척 놀라웠다.



유명 인사 중 천국에 갈 확률이 가장 높게 꼽힌 사람은 마더 테레사였다. 내겐 마더 테레사가 1위라는 순위가 놀라웠던 것이 아니다. 그분이 천국에 갈 확률이 고작 79%밖에 안 된다는 사실이 너무도 놀라웠다. 인간의 가장 숭고한 희생과 봉사의 정신을 보여준 그분이 천국에 갈 확률이 겨우 79%라고 말한 사람들은 인간의 기준을 너무도 엄격하게 잡고 있는 것이니 웬만한 인간의 행동은 모두 죄의 근사치에 있다는 뜻이 아닌가. 마더 테레사가 천국에 갈 확률이 그것밖에 안 된다면 나와 내 친구와 내 가족은 보나마나 모두 지옥행일 테니 정말이지 천국은 존재하지 않는 것이 최선이겠다.



사실 나를 놀라게 하다 못해 폭소하게 한 것은 그것이 아니었다. ‘당신은 천국에 갈 수 있다고 생각하는가?’라는 질문에 87%의 사람들이 ‘그렇다’고 대답했다는 사실이다. 그건 내 주변에 있는 열 사람 중 아홉에 가까운 사람이 자신의 천국행을 믿고 있다는 뜻이니 인간의 자기 평가가 얼마나 관대하고 주관적인지 놀랍다 못해 우습지 않은가. 이런 재미있는 사실을 생각하면 이해하지 못할 사람이란 없을 것이다. 또한 이 사실을 인식하는 사람이라면 나의 실수나 순간적으로 악의를 가지고 한 행동도 이해받고 용서받을 수 있을 것이다. 그런데도 우선 나부터가 타인의 이해와 공감이 늘 부족하다고 느끼고 있으니 인간의 내면이란 참으로 모순적이다.



다른 사람의 복을 진심으로 빌어주는 따뜻한 마음에 관한 글을 써보려던 이 글의 시작이 울화가 있는 이웃의 다툼으로 인해 흐트러졌지만, 아직도 싸우는 저들을 이해할 수 있을 것도 같다. 저들이 이 사회의 낙오자라서 저토록 작은 문제에 정의감을 내세우며 치열하게 싸우는 것도 아니다. 얼마 전엔 바로 저 자리에서 아이비리그 출신 남성도 어린 두 자녀가 보는 앞에서 저런 모습으로 싸웠다.



유독 자신에게만 관대한 사람들의 사고 패턴이 일반적인 것이라 생각하면, 일단 분쟁이 생기면 혀를 꽉 붙잡고 꼭 하고 싶은 다음 말을 상대방에게 날리지 않는 것도 현명한 행동일 테다. 싸워서 이겨도 분명 다음 분쟁의 씨앗을 불발탄처럼 발밑에 묻어두는 것이니 싸움은 더 소모적일 뿐이다. 이걸 깨달았으니 올해의 내 삶은 지난해보다는 순탄하리라 믿어본다.



물론 반드시 싸워야 하고, 싸워서 이겨야 하는 절실한 순간들이 내 삶에도 불쑥 닥칠 것이다. 그때는 가장 먼저 공익을 따져봐야겠다는 다짐을 하며 다시 창밖을 내다본다. 아직도 언쟁 중인 자들 옆을 지나가던 키 큰 여성이 나를 보고 힘차게 손을 흔들고 있다.