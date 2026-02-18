대한민국이 전환기에 서 있다. 주가 5000 시대이고, 첨단산업들이 인공지능(AI) 물결을 타고 상승한다. 하지만 모두가 주식을 가진 것도 아니고 주가가 하락하는 종목도 많다. 가난한 서민들의 박탈감은 커지고 고용 불안은 깊어만 간다. 화려한 수치 잔치 안에 불평등은 심화되고 있다.



이럴 때일수록 국가의 역할이 중요하다. 바로 가계가 힘든 서민을 위한 민생정책이다. 최근 이재명 대통령이 다주택자 중과세에 적극 나섰다. 집부자 감세에 동조했던 기존 행보와는 다른 변신이라 주목할 만하다. 내친김에 더 나아가 이재명 정부의 민생을 대표하는 실질적인 상징 정책을 만들자. 이 대통령이 ‘기본사회’를 주창하지만 사실상 기존 복지제도를 나열할 뿐이다. 서민들이 ‘진짜 대한민국’을 체감할 수 있는 정책 의제가 필요하다.



그래서 제안한다. ‘이재명 케어’를 추진하라. 기존에 오바마 케어, 문재인 케어는 병원비에 대응하는 정책이었다. 이제는 ‘케어’가 병원비에 한정되지 않는 시대이다. 노인 인구가 늘어나면서 간병이 숙제이고, 자기가 사는 동네에서 보살핌을 받는 ‘지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)’도 간절하다. 초고령사회에서 가중되는 병원비, 간병, 돌봄을 하나로 묶은 시대적 의제로 ‘이재명 케어’가 요구된다.



우선 병원비 해결이다. 현재 국민건강보험 급여에서 일정 한도를 넘는 병원비를 상환해주는 본인부담상한제, 비급여까지 포함해 의료비가 너무 많이 나오면 작동하는 재난적의료비 지원제 등이 있다. 그런데 각각 별개로 도입된 까닭에 제도마다 복잡하고 효과도 제한적이다. 민간실손보험이 광범위하게 퍼져 있다는 건 여전히 병원비의 공적 보장에서 큰 사각지대가 있다는 것을 보여준다.



마침 보건복지부가 TF를 구성해 기존 병원비 지원제도들을 점검하고 있다. 이번 기회에 모든 병원비를 합산해 일정액을 넘으면 초과액 전액을 국민건강보험이 지원하는 완전 본인부담상한제로 가자. 고액 의료비라도 의사가 의학적으로 처방했다면 국민건강보험이 비용을 책임져 어떤 질병에서도 가계 파탄은 원천적으로 막는 제도이다. 독일은 연 의료비가 가구소득의 2%를 넘으면 정부가 모두 지원한다. 예를 들어, 연소득이 5000만원이면 100만원까지만 본인이 부담하는 구조이다.



이러면 실손보험에 가입할 이유가 사라진다. 건강보험료가 일부 오르더라도 실손보험료 절감액이 크므로 가계 부담은 줄어든다. 올해부터는 ‘한국형 주치의제 시범사업’도 시작될 예정이어서 진료체계가 환자 중심으로 개선될 수 있다. 이제 때가 왔다. 유럽 나라처럼, 대한민국도 대략 연 100만원까지만 환자가 부담하는 ‘병원비 걱정 없는 세상’을 이루자.



간병도 절박하다. 이미 간병은 경제적 비용이나 가족 관계에서 심각한 지경에 이른 현안이다. 일부 병원급에서 간호간병통합서비스(‘보호자 없는 병원’)를 시행하고, 올해 요양병원에서도 단계적으로 간병비를 급여화하나 속도가 너무 느리다. 모두에게 절실한 만큼 훨씬 과감하게 정책을 펴도 된다. 모든 입원환자에게 간병급여를 제공할 수 있도록 간병수가 산정, 간병사 자격제, 간병보험료 도입 등 ‘간병국가책임제’를 실행하자. 재정은 정부, 기업, 가입자가 공동 부담하는 간병보험료 방식으로 조달할 수 있다. 지금보다 간병비 가계 부담이 줄어드니 시민 호응도 클 것이다.



이재명 케어의 마무리 단추는 ‘지역사회 통합돌봄’이다. 문재인 정부에서 시범사업으로 출발한 통합돌봄이 오는 3월 전국에서 본사업으로 전면화된다. 나이가 들수록 사람들이 자기가 사는 동네에서 돌봄을 받으며 생활하고 생도 마무리하고 싶어 한다. 하지만 현실은 너무도 척박하다. 아는 이웃이 적거나 없고 지역 돌봄체계는 빈약하다. 초고령화, 1인 가구, 온라인으로 상징되는 21세기에서 복지국가는 돌봄복지국가를 지향한다. 정부가 통합돌봄을 본사업으로 확대하고 주요 주체로 사회연대경제를 강조하지만 적은 예산에서 확인되듯이 자원은 빈약하다. 전국 곳곳에서 서로 돌봄을 꿈꾸는 지역단체와 시민들이 많다. 이들과 손잡고 통합돌봄에 박차를 가해야 한다.



그야말로 급변하는 시대이다. 주가 5000도 좋고, AI 강국도 가슴 들뜨지만 우리 안에서 불평등은 오히려 심화되고 있다. 이름이 복지국가이든, 기본사회이든, 정치의 본령은 민생이다. 초고령사회 노년의 삶을 챙기면서 서민 가계 부담도 줄이는 담대한 전환 프로그램이 나와야 한다. 현재 국정과제로 진행 중인 병원비, 간병, 돌봄의 개혁 강도를 대폭 높여라. 의지만 있으면 가능한 일이다. 대통령은 여기서 과단성을 발휘하라. 모두가 진짜 대한민국을 느낄 수 있도록 ‘이재명 케어’를 추진하라.