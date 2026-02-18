초고령사회 진입과 함께 요양사업 민간 참여 활성화를 위한 규제 완화 논쟁이 다시 거세다. 시설이 부족하니 규제를 풀어야 한다는 주장과, 규제를 풀면 돌봄의 질이 무너질 것이라는 우려가 맞선다. 이 논쟁에서 자주 소환되는 비교 대상이 일본이다. 일본은 민간이 활발하게 참여하는데도 시스템이 비교적 안정적으로 운영되고 있다는 평가를 받는다. 어떤 차이가 있을까? 한국과 일본은 똑같이 민간 참여를 강조했지만, 그 설계 방식은 달랐다.



우리나라의 요양사업은 장기요양보험 도입 초기부터 ‘진입 규제’ 중심으로 설계됐다. 대표적인 것이 요양시설 설립 시 토지와 건물의 직접 소유 요건이다. 제도 초창기, 부실 운영과 잦은 폐업, 부정 수급 문제가 사회적 논란이 되면서 정부는 자본과 책임성을 요구하는 방향으로 제도를 강화해 왔다. 그 결과 현재의 요양 시장에서는 운영 철학이나 전문성 못지않게 부동산 확보 능력이 진입에 중요한 변수로 작동한다. 민간 참여는 확대되었지만, 참여 주체는 오히려 자본력 있는 법인 중심으로 재편되었다는 비판도 존재한다.



일본은 2000년 개호보험을 도입하면서, 요양 서비스를 보다 폭넓은 운영 주체에게 개방했다. 사회복지법인뿐 아니라 의료법인, 영리법인, NPO(비영리단체) 등 다양한 법인이 참여할 수 있고, 임대 공간에서 운영도 가능하다. 대신 일본은 운영 기준과 서비스 품질 관리에 보다 강한 비중을 두어 왔다. 인력 배치 기준, 자격 요건, 교육 이수, 서비스 기록 관리, 지역 연계 의무 등 세부 기준이 촘촘하게 설정되어 있으며, 행정지도와 지정 취소 등 감독 장치도 제도화되어 있다.



물론 일본의 시스템이 완벽한 것은 아니다. 인력 부족, 수가 인하에 따른 경영 압박, 대형 체인 사업자의 시장 집중, 지역 간 서비스 격차 등 여러 구조적 한계가 지속적으로 제기되어 왔다. 그럼에도 일본의 제도 설계는 ‘누가 소유했는가’보다 ‘어떻게 운영되는가’에 상대적으로 더 초점을 두어 왔다는 점에서 한국과 차이를 보인다.



이러한 구조는 서비스 유형의 다양화로 이어졌다. 일본에는 소규모 다기능형 거택개호, 치매 그룹홈, 지역밀착형 서비스 등 다양한 형태의 재가·입소 서비스가 제도 안에 자리 잡고 있다. 지역에 따라 편차는 존재하지만, 요양 서비스가 주거·일상·지역생활과 연결된 형태로 설계되어 있다는 점은 주목할 만하다. 지자체는 이를 ‘지역포괄케어 시스템’이라는 틀 안에서 조정하며, 의료·주거·돌봄·예방을 통합하려는 노력을 이어가고 있다.



반면 한국에서는 요양시설이 여전히 일상의 삶과 분리된 공간으로 인식되는 경향이 강하다. 주거와 단절되고, 지역사회와 연결성이 약하며, 서비스 형태도 비교적 획일적이다. 민간 참여가 확대되었음에도 이용자가 체감하는 선택지의 다양성은 넓어지지 못했다는 지적이 나온다.



요양산업의 민간 참여는 단순한 부동산 중심의 자본 경쟁이 아니라, 운영과 지역사회 연계 중심의 서비스 혁신으로 이어져야 한다. 일본 사례가 보여주는 것은 규제의 완화가 아니라 방향 전환이다. 부동산 소유 여부가 아닌 운영 기준과 서비스 품질 관리에 대한 명확한 가이드라인을 세우는 것. 그것이 규제 완화 논쟁을 넘어서는 혁신의 출발점이 될 것이다.