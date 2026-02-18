“이란 시위대 부상자 몸에서 총알 다수 발견”···가디언, 당국 ‘살상 의도’ 정황 보도

“X선·CT 등 촬영 자료서 총격 외상 발견” 머리·생식기 등에 산탄·대구경 탄환 박혀 “고의적 총격” “충격” “살상용 무기 쓰여”

이란 당국이 반정부시위를 유혈 진압하는 과정에서 살상 의도로 군용 무기를 사용한 정황이 포착됐다고 영국 일간 가디언이 17일(현지시간) 보도했다.

가디언은 지난달 이란의 한 도시 병원에서 촬영된 시위대 부상자들의 X-레이, 컴퓨터단층촬영(CT) 등 영상 자료 75건을 입수해 분석한 결과 얼굴, 가슴, 생식기 등 신체 부위에 총격으로 인한 외상이 발견됐다고 전했다.

가디언은 얼굴 등 부위에 총탄이 남은 자료를 두고 “하얀 점들이 별자리처럼 반짝인다”고 표현하면서 “이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 시위대와 관중에게 자행한 참혹한 폭력의 실상을 고스란히 전한다”고 짚었다.

가디언에 따르면 자료에서 확인된 부상 정도는 즉각 수술을 받아도 치명적인 결과를 가져올 수 있을 만큼 심각하다. 20대 초반 여성 아나히타(가명)의 경우 안구, 턱, 이마, 광대뼈 등에 2∼5㎜ 크기의 산탄총 탄환이 다수 확인됐다. 일부 탄환은 뇌 부위에 자리했으며, 양쪽 눈 시력을 모두 잃었을 가능성이 있다고 매체는 전했다.

젊은 남성 바히드(가명)는 목에 대구경 총탄이 박혀 주변에 피가 고이고 조직이 부풀어 오르면서 기관지가 오른쪽으로 밀려난 것으로 나타났다. 알리(가명)의 오른쪽 가슴에는 산탄 174개 이상이 빼곡히 박혔다. 한 중년 남성은 두개골 내부로 총알이 들어가면서 심각한 뇌 손상을 겪었고, 한 여성은 허벅지와 골반 부위에 약 200개의 산탄이 박힌 것으로 드러났다.

이란 의사 상당수는 10대 청소년과 어린이를 포함한 많은 부상자의 안구를 적출하기 위한 수술을 수십건 해야 했다고 증언했다. 이란 현지 의사 아흐마드(가명)는 전국 의사들로부터 특정 장기, 특히 눈과 심장을 겨냥한 “고의적인 총격 사건이 반복적으로 발생하고 있다”는 보고를 들었으며, 일부 사례에선 생식기 부위도 공격 대상이 됐다고 전했다.

미국 버클리 캘리포니아대(UC버클리) 겸임교수인 응급의학과 의사 로히니 하르는 이같은 영상 자료를 확인한 결과 그 숫자와 심각성 측면에서 “충격적”이라고 분석하면서 “이렇게 많은 이에게 실탄과 대구경 총탄을 사용하는 것은 전세계적으로도 극히 이례적”이라고 말했다. 싱크탱크 군비연구서비스(ARES)의 탄도학 분석 전문가 N.R. 젠젠존스는 “살상용 무기가 쓰였다”고 말했다.

한 의학 전문가는 “전시 상황에서나 볼 수 있는 부상”이라며 “군용 무기를 사람에게 발사한다는 것은 상대를 죽이겠다는 의도”라고 했다.