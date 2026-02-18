2월23일 미 하원 법사위원회가 해럴드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표를 소환하여 한국 정부가 “혁신적인 미국 기업”에 대해 취한 “차별적 조치”에 대한 의견을 청취한다고 한다. 미 하원이 보도자료로 내보낸 공식 소환장을 확인해보니 약 3000명밖에 안 되는, 그것도 “제한적이고 민감하지 않은 정보” 때문에 한국 정부가 벌이는 조사가 과도하다고 보는 듯하다. 경찰이 발표한 유출 규모가 그 만배가 넘는 3300만여명이고, 유출 정보의 내용도 다양한 것을 보면, 지난 몇년간 트럼프 대통령 취임 준비위원회는 물론 워싱턴 정가에 광범위한 로비를 진행했다는 쿠팡의 노력이 헛되지는 않은 모양이다.



한국 문제에 미 하원이 개입한 건 처음 있는 일은 아니다. 50여년 전에도 한국 문제는 여러 차례 미 하원의 도마에 올랐다. 다른 점은 ‘한국 정부의 인권 탄압’이 주제였다는 것이다. 이번처럼 비공개 증언 녹취(deposition)가 아니라 공개 청문회(hearing)였다는 것도 다른 점이다. 미 하원 외교위원회는 1974년에는 국제기구 및 운동 소위원회와 아시아·태평양 소위원회 공동으로 ‘한국의 인권: 미 정책에 대한 함의’ 청문회를, 1975년에는 국제기구 소위원회 주최로 ‘한국과 필리핀의 인권: 미 정책에 대한 함의’ 청문회를 개최했다. 두 청문회가 한국에 가하는 압력을 무마하기 위해 벌인 박정희 정부의 대대적인 불법 로비는 1976년 10월 ‘코리아게이트’로 이어졌다. 국제기구 소위는 아예 코리아게이트에 대한 조사 권한을 위임받아 1977년 대대적인 조사와 청문회를 개최했다. 그 결과물이 바로 그 유명한 ‘프레이저 보고서’이다. 소위 위원장인 도널드 M 프레이저의 이름이 들어간 것이다.



청문회 제목에서 알 수 있듯이 당시 미 하원은 한국뿐 아니라 여러 나라의 ‘인권’ 문제를 중요하게 논의했다. 그러나 한국 청문회의 과정에서는 조지 오글 목사와 제임스 시노트 신부 등의 헌신적 노력이 중요한 역할을 했다. 두 성직자는 1974년 인혁당 재건위 조작 사건으로 사형당한 8인의 가족과 연대하다 추방당했다. 그들은 추방 후 각각 미 하원 청문회에서 유신체제의 문제점에 대해 증언했고, 이후에도 백악관과 하원을 상대로 박정희 정부에 대한 지지는 곧 억압에 공모하는 것과 같다는 비판을 끊임없이 제기했다. 이들의 목소리는 미국 사회에 상당한 파장을 일으켰고, 한국 민주주의를 받치는 작은 돌이 되었다(이상록, ‘추방당한 두 성직자의 초국적 인권 연대 이야기’ <역사비평> 2024 봄).



오늘 우리는 정반대의 상황과 정반대의 사람을 목격하는 듯하다. 미 하원이 수호하려는 것은 미국 기업의 자유이고, 해럴드 로저스 대표는 사형수가 아니라 거대 플랫폼 기업의 억울함을 호소하려 하원에 출석한다. 그만큼 자유주의 세계질서와 한·미관계가 변화했기 때문이리라. 그러나 쿠팡 문제는 여전히 보편 인권의 문제라는 것을 잊어서는 안 된다. 데이터 유출 이전에, 노동자들의 잇따른 산업재해와 쿠팡의 ‘은폐’ 정황이 지금 이 쿠팡 ‘문제’의 밑바탕에 있다. 오글 목사는 추방의 순간 “그리스도의 구원과 자유와 정의의 메시지를 설교”하고 고통받는 사람들을 돕기 위해 활동했을 뿐이라는 메시지를 남겼다. 청문회에 나간 것도 가장 보잘것없고 약한 자를 위하는 것이 곧 인권을 옹호하는 일이었기 때문이었다.



오늘날에도 오글 목사와 시노트 신부처럼, 쿠팡 문제가 기업 규제나 주권의 문제가 아니라 노동자와 소비자라는 ‘약한 자’의 인권을 수호하는 일과 맞닿아 있다는 목소리를 끊임없이 낼 수밖에 없다. 그때 인권의 보편적 가치를 권위주의 정부의 주권이 넘어서지 못한 것처럼, 지금도 보편 인권을 미국 기업의 자유가 넘어설 수 없다는 것을 미 하원과 국제사회에 이야기해야만 한다. 사안은 정반대처럼 보이지만, 그 본질은 50년 전과 달라지지 않았다.