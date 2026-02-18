용인 반도체 국가산업단지를 둘러싼 논쟁이 뜨겁다. 그러나 산단 내에 액화천연가스(LNG) 발전소 6기가 건설될 예정이라는 사실은 정치 공방에 가려져 있다. 목전의 지방선거 국면을 떠나, 차분하게 논의할 핵심 질문은 분명하다. “과연 반도체 산업이 어떤 에너지를 필요로 하는가?” 이 질문에 대한 답은 이미 기업 스스로 내놓은 바 있다.



2023년 4월, 용인 반도체 클러스터 전력공급 태스크포스 1차 회의에서 산업부는 ‘기업이 LNG 발전 전력을 선호하지 않는다’며, 재생에너지 기반 분산형 전력 수급의 필요성을 명확히 언급했다. 이 사실은 2025년 국정감사에서도 재확인됐다. RE100 이행과 글로벌 공급망의 탄소 감축 요구를 고려할 때, 기업이 재생에너지를 선택이 아닌 필수 조건으로 제시한 것은 자연스러운 판단이다. 그러나 안타깝게도 지금 기업의 목소리는 국가산단 논쟁 어디에서도 들리지 않는다.



현재 용인 국가산단 내 6기의 LNG 발전 건설계획은 그대로 추진되고 있다. 가스 발전소는 한 번 건설되면 최소 30년간 가동된다. 청와대가 ‘이전은 기업의 선택’이라고 밝힌 지금, 기업의 침묵은 화석연료 기반 전력 수급을 사실상 수용한다는 신호로 해석될 수밖에 없다. 글로벌 반도체 경쟁사들이 재생에너지 기반 생산을 핵심 경쟁력으로 내세우며 ‘지속 가능한 반도체’ 이미지를 선점하고 있는 현실과는 대비된다.



재생에너지 전환에는 분명 초기 비용이 든다. 그러나 화석연료 의존이 초래할 장기 비용을 감안하면 오히려 합리적인 선택이다. 탄소국경조정제도(CBAM) 확대에 따른 가격 경쟁력 리스크, 고객사 이탈 가능성, ESG 평가 하락에 따른 자본 비용 상승 위험까지 감안해야 한다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년 이후 재생에너지가 가장 저렴한 전력원이 될 것이라 전망한다. 재생에너지 전환은 미래 경쟁력 확보를 위한 선제적 투자다.



지금의 국가산단 논쟁은 ‘용인 유지냐, 지방 이전이냐’라는 이분법에 갇혀 있다. 그러나 진짜 쟁점은 ‘어디에 짓느냐’가 아니라 ‘어떤 전력으로 가동하느냐’여야 한다. 재생에너지 우선 사용이라는 기준을 세우면 논의의 방향도 생산적으로 달라질 수 있다. 지역 간 경쟁도 ‘어느 곳이 더 많은 재생에너지를 안정적으로 공급할 수 있는가’로 재편될 수 있다. 이는 지역 균형 발전과 탄소중립을 동시에 달성하는 현실적인 해법이다.



국가산단에 필요한 10GW는 국가 전력 소비 구조에도 큰 영향을 미치는 규모다. 이 막대한 양의 전력을 사용하는 기업으로서, 그 전력이 어떻게 생산되고, 어떤 환경적 영향을 미치는지 사회적 책임을 고려해야 한다. 삼성전자가 지금 재생에너지 기반 생산을 선택하지 않는다면, 한국은 탄소 다배출 국가로 고착될 위험이 있다. 기업의 선택이 곧 한국 사회의 미래를 좌우한다.



기업이 분명한 입장을 밝혀야 정부의 역할도 선명해진다. 재생에너지 연계 산단 조성, 기업 전력구매계약(PPA) 제도 개선, 지역 주민 참여형 협동조합 확대 등 기업이 재생에너지 수급의 불확실성 해소를 요구할 때, 조달 편의성을 높일 수 있는 다각적인 정책 지원이 속도를 낼 수 있다. 작년 11월 삼성전자와 SK하이닉스가 경기도와 함께 출범시킨 ‘반도체기업 재생에너지 파트너십’도 단순한 선언적 수준을 넘어 중앙정부와의 실효성 있는 단계로 나아가야 한다.



침묵은 화석연료 의존이라는 위험한 선택을 묵인하는 것이다. 2023년, 기업이 재생에너지 전력 필요성을 분명히 했던 그 순간처럼, 다시 한번 명확한 입장을 밝힐 때다. 한국 반도체 산업이 글로벌 지속 가능성 기준을 선도하는 첫걸음에 거창하고 모호한 선언이 아니라 한 문장이면 충분하다. ‘우리는 재생에너지 기반의 탄소중립 반도체 클러스터를 원한다.’ 그 한 문장을 말할 시간은 지금이다.