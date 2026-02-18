꼭 이겨야 하는 대만전, 일정 고민에 마운드 핵 이탈 ‘이중고’

오브라이언 ‘염좌’에 문동주·원태인 하차…일본전 다음날 상대 ‘험난’

문동주, 원태인, 라일리 오브라이언까지. 월드베이스볼클래식(WBC) 핵심 투수들이 줄지어 부상이다. 반드시 이겨야 할 대만전 부담이 커졌다. 전력 약화는 물론, 일정 고민까지 겹친 ‘이중고’다.



미국 메이저리그(MLB) 세인트루이스는 18일 구단 홈페이지를 통해 오브라이언이 오른쪽 종아리 염좌로 공을 던지지 않고 있다고 전했다.



오브라이언은 저마이 존스, 셰이 위트컴, 데인 더닝 등 다른 한국계 빅리거 3명과 함께 WBC 한국 대표팀에 뽑혔다. 오브라이언은 “어제보다 오늘이 낫다. 오래가는 부상이 아니길 바란다”고 했다. 아주 심각한 증세는 아니지만 당장 다음달 5일 개막하는 WBC 조별라운드에 나설 수 있을지 불투명하다. 대표팀은 대체 선수를 뽑아야 할 수 있다.



지난 15일 원태인이 팔꿈치 통증으로 대표팀에서 하차했다. 불펜 유영찬이 대신 뽑혔다. 문동주는 어깨 통증으로 아예 최종 명단에 들지 못했다. 원태인·문동주는 대표팀 마운드 핵심 자원이었다. 대만전 유력한 선발 후보들이기도 했다. 여차하면 둘 다 대만전에 등판할 가능성도 거론됐다. 원태인·문동주가 ‘1+1’로 출격해 최소실점으로 대만 타선을 틀어막고, 오브라이언이 위기 상황 등판하는 그림까지 그릴 수 있었으나 셋 다 부상당해 없던 일이 됐다.



핵심 투수들의 이탈로 대표팀의 일정 부담은 더 커졌다. 대표팀은 5일 체코전을 시작으로 7~9일 일본, 대만, 호주를 차례로 만난다. ‘디펜딩 챔피언’ 일본은 객관적 전력상 C조 최강이다.



이에 반드시 잡아야 할 우선순위는 대만이다. 일본에 지더라도 대만을 꺾고, 호주까지 잡으면 조 2위로 8강 토너먼트에 오를 수 있기 때문이다.



일본전 바로 다음날 대만을 만나는 대회 일정은 발표 당시부터 부담이었다. 대만전이 먼저라면 가진 전력을 모두 쏟아붓고 남은 자원으로 일본을 상대할 수 있지만, 일본을 먼저 상대하게 된 한국은 여러 경우의 수를 생각해야 한다. 투구 수 제한 규정이 엄격한 WBC 대회 특성상 일본전 등판 투수는 다음날 대만전에 나가기 어렵다. 30구 이상만 던져도 무조건 하루를 쉬어야 한다.



대만전을 대비해 일본전 투수 자원을 아끼는 선택을 내리기도 쉽지 않다. 한·일전 의미가 워낙 크다. 최근 10연패 전적도 의식할 수밖에 없다. 하지만 일본전 막판까지 근소한 점수차가 이어져 불펜 필승조를 다 쏟아붓고도 진다면 대만전 부담은 배가 된다. 최악의 시나리오다. 일본, 대만과 혈투가 이어지면 마지막 호주전 마운드 운용도 힘들어진다. 대표팀은 2023 WBC 당시 호주와 난타전 끝에 7-8로 졌다.



부상 없이 풀전력이던 사이판 캠프 때부터 일정 고민을 해왔다. 이제는 핵심 투수들이 빠져 쓸 수 있는 카드 자체가 줄었다. 선택과 집중을 놓고 최선의 전략을 찾아야 하지만 운신의 폭이 그리 넓지 않다.

