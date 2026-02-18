창간 80주년 경향신문

차벽 둘러싸인 법원 앞에…200명 안팎 모여 “윤 어게인”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 하루 앞둔 18일 윤 전 대통령 지지자들이 법원 앞에 모여 "윤 어게인"을 외쳤다.

신자유연대·자유대한국민연대 등은 이날 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령의 무죄 선고를 촉구하는 집회를 열었다.

참가자들은 윤 전 대통령 탄핵에 찬성한 한동훈 전 국민의힘 대표를 비난하는 손팻말 등을 들고 "공소 기각" "윤 어게인" 등을 외쳤다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

차벽 둘러싸인 법원 앞에…200명 안팎 모여 “윤 어게인”

입력 2026.02.18 20:01

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

극우 성향 유튜버 고성국 등 참석

집회 참여자 줄었지만 경계 강화

‘운명의 날’ 앞두고… 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고를 하루 앞둔 18일 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령의 지지자들이 무죄 선고를 촉구하는 집회를 여는 동안 경찰이 차벽을 세우고 만일의 사태에 대비하고 있다. 한수빈 기자

‘운명의 날’ 앞두고… 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고를 하루 앞둔 18일 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령의 지지자들이 무죄 선고를 촉구하는 집회를 여는 동안 경찰이 차벽을 세우고 만일의 사태에 대비하고 있다. 한수빈 기자

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 하루 앞둔 18일 윤 전 대통령 지지자들이 법원 앞에 모여 “윤 어게인(윤석열 어게인)”을 외쳤다. 이들은 선고일인 19일까지 같은 장소를 지킬 것이라고 예고했다.

신자유연대·자유대한국민연대 등은 이날 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령의 무죄 선고를 촉구하는 집회를 열었다. 참가자들은 윤 전 대통령 탄핵에 찬성한 한동훈 전 국민의힘 대표를 비난하는 손팻말 등을 들고 “공소 기각” “윤 어게인” 등을 외쳤다.

각 단체는 각각 2000명 규모로 집회를 열겠다고 신고했는데 실제 참여 인원은 총 200명 수준이었다. 윤 전 대통령 지지 집회는 참석자가 꾸준히 줄고 있다. 지난해 7월 윤 전 대통령의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 때 같은 곳에 모인 인원은 800여명이었다. 한 달 뒤 김건희 여사의 영장실질심사 때는 400여명이 모였다. 지난달 9일 윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 결심공판이 열릴 때는 수십명 수준으로 줄어들었다.

주옥순 대한민국엄마부대 대표는 이날 연단에서 마이크를 잡고 “우리가 반드시 침묵하지 않을 것”이라며 “윤석열은 무죄고 지귀연 판사는 반드시 (공소를) 기각하라”고 외쳤다. 그러면서 “내일은 대한민국 운명의 날”이라며 “우리 모두 한마음으로 단결해 내일은 반드시 이 앞으로 모여야 한다”고 말했다.

최근 국민의힘에 입당한 극우 성향 유튜버 고성국씨도 집회에 참석해 자리를 지켰다. 고씨는 참가자들이 자신을 알아보자 악수를 청하며 격려했다.

집회 규모가 지난해에 비해 줄었지만 경찰은 긴장을 낮추지 않았다. 경찰은 이날 법원 청사 안팎에 경찰버스 수십대를 동원해 차벽을 세우고 경계를 강화했다. 집회 장소 인근인 법원 서문은 차벽으로 겹겹이 둘러싸여 출입이 전면 통제됐다.

집회 주최 측은 이날부터 19일 오후 선고가 끝날 때까지 자리를 지키겠다고 밝혔다. 부정선거부패방지대(부방대)·자유대학·자유한길단 등 단체들도 19일 법원 인근에서 집회를 열겠다고 예고했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글