차벽 둘러싸인 법원 앞에…200명 안팎 모여 “윤 어게인”

극우 성향 유튜버 고성국 등 참석 집회 참여자 줄었지만 경계 강화

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 하루 앞둔 18일 윤 전 대통령 지지자들이 법원 앞에 모여 “윤 어게인(윤석열 어게인)”을 외쳤다. 이들은 선고일인 19일까지 같은 장소를 지킬 것이라고 예고했다.



신자유연대·자유대한국민연대 등은 이날 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 윤 전 대통령의 무죄 선고를 촉구하는 집회를 열었다. 참가자들은 윤 전 대통령 탄핵에 찬성한 한동훈 전 국민의힘 대표를 비난하는 손팻말 등을 들고 “공소 기각” “윤 어게인” 등을 외쳤다.



각 단체는 각각 2000명 규모로 집회를 열겠다고 신고했는데 실제 참여 인원은 총 200명 수준이었다. 윤 전 대통령 지지 집회는 참석자가 꾸준히 줄고 있다. 지난해 7월 윤 전 대통령의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 때 같은 곳에 모인 인원은 800여명이었다. 한 달 뒤 김건희 여사의 영장실질심사 때는 400여명이 모였다. 지난달 9일 윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 결심공판이 열릴 때는 수십명 수준으로 줄어들었다.



주옥순 대한민국엄마부대 대표는 이날 연단에서 마이크를 잡고 “우리가 반드시 침묵하지 않을 것”이라며 “윤석열은 무죄고 지귀연 판사는 반드시 (공소를) 기각하라”고 외쳤다. 그러면서 “내일은 대한민국 운명의 날”이라며 “우리 모두 한마음으로 단결해 내일은 반드시 이 앞으로 모여야 한다”고 말했다.



최근 국민의힘에 입당한 극우 성향 유튜버 고성국씨도 집회에 참석해 자리를 지켰다. 고씨는 참가자들이 자신을 알아보자 악수를 청하며 격려했다.



집회 규모가 지난해에 비해 줄었지만 경찰은 긴장을 낮추지 않았다. 경찰은 이날 법원 청사 안팎에 경찰버스 수십대를 동원해 차벽을 세우고 경계를 강화했다. 집회 장소 인근인 법원 서문은 차벽으로 겹겹이 둘러싸여 출입이 전면 통제됐다.



집회 주최 측은 이날부터 19일 오후 선고가 끝날 때까지 자리를 지키겠다고 밝혔다. 부정선거부패방지대(부방대)·자유대학·자유한길단 등 단체들도 19일 법원 인근에서 집회를 열겠다고 예고했다.

