힘내라, K 쇼트트랙 믿는다, 캡틴의 질주

남녀 개인 ‘노골드’ 초유의 위기

최민정, 21일 1500m 3연패 도전

막판 아웃코스 스퍼트로 승부수

진선유 코치 “추월 타이밍 중요”

20년 전 이탈리아 토리노 동계올림픽에서 한국 쇼트트랙은 안현수와 진선유가 사상 최초 동반 3관왕을 차지하며 무려 금메달 6개를 쓸어왔다. 20년이 지나 다시 이탈리아에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서는 한국 쇼트트랙의 위상이 흔들리고 있다. 한 수 아래로 여겨왔지만 꾸준히 한국을 위협해오던 네덜란드, 캐나다, 이탈리아 등이 급성장했다. 그 위기가 이번 올림픽에서 완전히 현실화됐다.



과거 한국이 ‘세계 최강’임을 확인할 수 있었던 종목은 대부분 개인전이었다. 늘 세계 최고 에이스가 있었고, 금메달을 놓치지 않았다. 그런 한국 쇼트트랙이 이번에는 개인전 ‘노골드’ 위기에 몰렸다. 이미 남자 개인전은 12년 만에 역대 세 번째로 금메달 없이 일정을 마쳤다. 올림픽마다 개인전 금메달을 빠짐없이 수집했던 여자도 앞선 두 종목에서 ‘노골드’였다. 김길리가 1000ｍ에서 따낸 동메달이 유일한 메달이다.



이제 남은 개인전은 여자 1500m뿐이다. ‘에이스’ 최민정(28·성남시청·사진)의 주 종목이다. 21일 여자 1500m에서 금메달에 도전하는 최민정이 이를 악물었다. 최민정은 이 종목 올림픽 3연패에 도전한다.



최민정은 세계적인 선수다. 장거리 종목에서 지치지 않는 체력으로 막판 아웃코스를 뛰어 선두로 치고 나가는 스퍼트가 일품이다. 평창 대회에서는 4바퀴를 남기고 후미에서 스퍼트를 끌어올려 단숨에 선두로 올라서는 괴력으로 우승했다. 베이징 대회에서도 마지막 3바퀴를 남긴 시점에서 경쟁자를 한 번에 멀리 따돌리는 독보적 스피드로 치고 나가 여유 있게 1등으로 결승선을 통과했다.



최민정은 쇼트트랙 대표팀 통합 주장으로 밀라노에 입성했다. 이번 올림픽이 마지막 무대가 될 수 있다는 다부진 마음가짐으로 나갔다. 하지만 고전을 면치 못했다. 최민정은 내심 500m와 혼성 계주 등 단거리에서도 금메달 욕심을 냈지만 실패했다. 첫 종목이었던 혼성 계주 2000ｍ부터 개인전인 500ｍ와 1000ｍ에서도 결승에 오르지 못했다. 상대 선수들은 후미에서 틈을 보던 최민정에게 추월할 공간을 내주지 않으며 견제했다.



평소 감정을 드러내지 않는 성격인 최민정도 연이어 돌파구를 만들어내지 못했다는 점에서 실망감을 감추지 못했다. “모든 게 내 잘못”이라고 자책한 최민정은 1000ｍ에서 입상에 실패한 뒤에는 “이제 스타트 포지션이 중요해졌는데, 포지션이 뒤쪽이라서 초반에 서둘러 경기를 했던 게 아쉽다. 추월을 하면서 날끼리 부딪치는 상황도 나오는 등 여러 가지로 안 풀렸다”며 전략적인 문제를 되짚었다.



재정비의 시간을 가졌다. 올림픽 역사상 최초의 단일 종목 3연패라는 대기록도 걸려 있다. 최민정은 21일 새벽 결전에 나선다.



토리노 3관왕 진선유 단국대 코치는 “지금 환경적으로나, 심리적으로 압박감이 큰 상황이지만 1500ｍ는 가장 잘하는 종목이라 기대해도 좋을 것이다. 추월 타이밍만 잘 잡으면 승산이 있다”고 분석했다.

