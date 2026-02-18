은반 위에서 비로소 ‘활짝’

이해인, 자격정지 시련 끝 첫 올림픽

피겨 쇼트서 시즌 최고점, 프리 진출

14위 신지아도 내일 새벽 반전 다짐

천신만고 끝에 첫 올림픽 무대에 나선 이해인(21·고려대)이 후회 없는 연기를 펼쳤다. 메달권과는 거리가 있지만 어렵게 나간 꿈의 무대에 선 뒤 비로소 활짝 웃었다.



이해인은 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점에 예술점수(PCS) 32.46점을 합쳐 70.07점을 받았다. 올림픽 무대에서 올 시즌 자신의 최고점(67.06점)을 3.01점 끌어올려 시즌 새 기록을 작성했다. 전체 9위로, 24명이 나서는 프리스케이팅 출전권도 확보했다.



이해인은 연기를 마친 뒤 “긴장이 많이 됐다. 그래서 얼음판에서 느끼는 발 감각에 더 집중했다. 큰 실수는 없었던 것 같아서 잘했다고 생각한다”고 말했다.



이날 연기 마지막은 심판들 바로 앞에서 두 팔을 벌려 포효하는 듯한 동작이었다. 고난 그 자체였던 그의 밀라노행 여정을 떠올리게 했다. 어렵게 얻은 기회인 만큼 모든 것을 쏟아내겠다는 의지의 표현처럼 전달됐다.



이해인은 2024년 6월 국가대표팀의 이탈리아 전지훈련 도중 선수단 숙소 내 음주와 성추행 파문 중심에 서면서 자격 정지 3년의 중징계를 받았다. 선수 생명 위기를 맞았고, 음주 사실을 인정했지만 성추행은 전면 부인했다. 후배 남자 선수와 연인 관계였던 사실이 뒤늦게 알려졌다.



억울함을 호소한 이해인은 대한체육회 스포츠공정위원회가 재심의를 기각하자 법원에 징계 효력정지 가처분 신청을 냈다. 2024년 말 법원이 이를 받아들이면서 이해인은 선수 자격을 일시적으로 회복했고, 지난해 5월 체육회가 징계를 취소하면서 올림픽 출전의 길이 다시 열렸다.



2023년 4대륙선수권 금메달, 세계선수권 은메달 등으로 김연아를 이을 여자 피겨 간판으로 주목받던 중 불미스러운 일로 급제동이 걸렸다. 긴 공백을 가졌고 큰 부담감 속에 상대적으로 짧은 시간에 올림픽 도전을 준비해야 했지만 이해인은 지난 1월 올림픽 대표 선발전에서 종합 2위를 기록하며 생애 첫 올림픽 출전권을 따냈다. 그리고 올림픽 데뷔전에서 일단 톱10에 이름을 올리며 출발했다.



프리스케이팅 경기는 20일 새벽 열린다. 이해인은 “프리스케이팅에선 준비했던 요소들을 빠짐없이 보여드리겠다”고 말했다.



대표 선발전을 1위로 통과해 올림픽 경기장에 선 신지아(18·세화여고)는 실수를 했다. 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시도하는 과정에서 후속 점프인 트리플 토루프 때 착지하다 넘어졌다. 신지아는 TES 35.79점에 PCS 30.87점, 감점 1점을 합쳐 65.66점을 받아 14위에 머물렀다.



그러나 프리스케이팅에는 무난히 진출했다. 신지아는 “프리스케이팅 연기를 위해 아쉬움은 잠깐 접어두겠다. 자신감을 갖고 앞을 향해 나아가겠다”고 반전을 다짐했다.

