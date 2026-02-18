‘스노보드 금’ 회장님 웃을 때…‘스프링캠프 불법 도박’ 또 미운털 박힌 롯데

최가온, SNS에 화환·선물 사진…메달 딴 날 야구단은 4명 ‘일탈’ 발칵

최가온(세화여고)은 지난 17일 자신의 SNS(사진)에 신동빈 롯데 회장으로부터 받은 화환과 선물 사진을 공개했다. 화환에는 ‘축하드립니다, 롯데그룹 회장 신동빈’이라고 적혀 있었다.



학창 시절 스키 선수였던 신 회장은 2014년부터 2018년까지 대한스키·스노보드협회 회장을 지낼 만큼 해당 종목을 향한 애정이 컸다. 롯데그룹은 지금도 회장사를 맡고 있다. 최가온이 2024년 1월 스위스에서 열린 월드컵 도중 허리를 크게 다쳤을 때는 치료비 전액을 지원했는데, 올림픽 금메달이라는 기쁜 결과물을 돌려받았다.



2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서는 최가온이 한국 설상 종목 최초로 금메달을 따는 등 롯데그룹이 회장사를 맡고 있는 스키·스노보드 종목에서 잇따른 낭보가 전해졌다.



그 반대편에서 프로야구 롯데 자이언츠 선수들은 불법도박을 하다 들켰다.



최가온이 금메달을 딴 지난 13일, 대만 전지훈련 중인 롯데 선수들의 온라인 도박장 출입 사실이 드러나 파문이 일었다. 해당 선수 4명 중 2명이 주전 내야수 나승엽과 고승민이다. 롯데 구단은 사과문을 내고 4명을 즉시 귀국 조치했다. KBO의 징계가 있을 예정이고 롯데 구단도 그에 상응하는 조치를 예고했다.



가뜩이나 투자 대비 성과를 내지 못하던 롯데 야구단의 부담은 이번 시즌 더 커졌다.



지난해 정규시즌 7위로 떨어져 8년 연속 가을야구에 가지 못한 롯데는 이번 비시즌 지갑을 아예 닫았다. 모기업 사정상 투자할 수 없는 것 아니냐는 게 지배적인 시선이었다. 야구단은 ‘가성비’를 높이는 방향으로 시즌 준비를 했다.



가뜩이나 지원도 못 받는 가운데 사고를 쳤다. 그동안 투자 대비 결과물을 계속 내놓지 못한 터라 더 눈치가 보인다.



롯데 야구단도 ‘통 큰 투자’를 받은 적이 있다. 2022년 시즌을 마치고 투수 박세웅과 5년 90억원에 비자유계약선수(FA) 다년계약을 하고 유강남, 노진혁, 한현희 등 외부 FA를 데리고 오면서 170억원을 쏟아부었다. 결실은 아직도 맺지 못하는 중이다.



스노보드처럼, 롯데 야구단의 수습책은 성적을 내는 것뿐이다. 하지만 이번 사태로 주전들이 전력에서 제외되게 생겼다. 선수층이 두껍지 않은 롯데가 이번 시즌 만회할 가능성은 높지 않아 보인다. 이래저래 계속된 선수단의 일탈과 잡음으로 이미지도 순위처럼 계속 추락만 하고 있다.

