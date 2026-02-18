이달 서울 아파트 매매 87%가 ‘15억원 이하’···주담대 규제 강화 이후 중저가 거래 증가세

이달 거래된 서울 아파트 매매 계약 10건 중 9건은 거래 금액이 ‘15억원 이하’인 것으로 나타났다.



국토교통부 실거래가 공개 시스템 등록 자료를 18일 분석한 결과, 전날 기준으로 2월 서울 아파트 매매 975건 가운데 850건(87.2%)이 15억원 이하였다.



지난해 정부가 주택담보대출 규제를 강화한 이후로 서울 아파트 매매에서 15억원 이하 비중은 매달 커지는 추세다. 10·15 대책에 따른 대출 규제가 시작된 지난해 10월16일부터 같은 달 31일까지 서울 아파트 매매 중 15억원 이하 비중은 64.6%였다. 이 수치는 11월 73.2%, 12월 81.5%로 상승했다.



올해 1월 서울 아파트 매매 중 15억원 이하 비중은 80.2%로 전월에 이어 80%를 넘겼다. 아파트 매매 계약의 등록 신고 기한(30일)이 아직 남은 것을 고려하면 이 비율은 더 올라갈 것으로 보인다.



앞서 정부는 지난해 6·27 대책을 시행해 수도권·규제지역의 주담대 한도를 최대 6억원으로 제한했다. 10·15 대책에서는 주담대 한도를 차등화해 고가 주택 담보대출 문턱을 높였다.



이에 따라 15억원 이하 주택은 구매 때 주담대를 기존대로 6억원까지 받을 수 있으나 15억원 초과~25억원 이하 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 한도가 크게 줄었다.



정부의 대출 규제 이후에도 주담대를 최대로 받을 수 있는 15억원 이하 아파트에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 지역별 거래량을 봐도 상대적으로 15억원 이하 주택이 많은 자치구에 매매 거래가 쏠리는 모양새다.



한편, 서울 25개 자치구 가운데 새해 들어 지난 17일까지 아파트 매매 거래가 가장 많은 지역은 노원구(671건)였다. 이어 성북구(395건), 강서구(373건), 구로구(355건), 송파구(318건), 동대문구(287건) 등 순으로 거래가 활발했다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “주식 매도 금액 등으로 입지 요건이 더 우수한 지역 부동산을 매수하는 ‘갈아타기’ 수요자들 움직임이 나올 때까지 당분간 이 같은 양상이 지속될 것”이라고 말했다.

