논평 쏟아낸 여야…설 연휴 내내 부동산 정책 공방

국민의힘 “이재명 부동산 독재” 민주당 “장동혁 6채 어쩔 거냐”

설 연휴 내내 여야는 부동산 정책 공방을 벌였다. 국민의힘은 이재명 대통령의 부동산 정책 드라이브를 “국민을 겁박하는 부동산 독재”라 했고, 더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표의 다주택 보유 사실을 거론하며 “국민의힘의 다주택 특혜 지키기”라고 비판했다.



장 대표는 이날 페이스북에서 “대통령님의 SNS에 답하느라 명절 내내 핸드폰을 달고 있었더니 노모가 ‘핸드폰만도 못헌 늙은이는 어서 죽어야 허는디’라고 한말씀하신다”며 “(노모께서) ‘날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경 가기루 혔응께 그리 알어’라고 서울로 출발하는 아들 등 뒤에다 한말씀 덧붙이신다”고 적었다. 이 대통령이 자신의 다주택 보유를 비판하자 노모의 말을 빌려 반박에 나선 것으로 풀이된다.



국민의힘은 지난 14일 이후 설 연휴 기간 10여건의 논평을 내고 정부의 부동산 정책 비판에 나섰다.



박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 이 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료 등 부동산 정책에 관한 입장을 SNS에 연이어 밝힌 것을 “국민을 겁박하는 부동산 독재”라고 말했다. 박 수석대변인은 “정작 본인은 똘똘한 한 채를 사수하면서 국민에게만 훈계하고 협박하는 태도는 ‘내로남불’이라는 표현으로도 설명이 불가능하다”고 주장했다.



민주당은 같은 기간 논평을 10여건 내고 다주택자인 장 대표를 비판했다. 김현정 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “날 풀리면 장 대표가 보유한 서울 구로구 아파트, 영등포구 오피스텔, 경기 안양 아파트, 충남 보령 아파트, 경남 진주 아파트까지 노모님께 구경시켜 드리는 게 어떨지 제안드린다”며 “대통령이 보유 중인 주택은 오래전 구입해 퇴임 후 돌아갈 거주지로 매각 계획도 없고, 실현된 이익도 없는 상황”이라고 밝혔다. 그러면서 장 대표를 향해 “6채 다주택은 어떻게 하실 것인가”라고 했다.



백승아 원내대변인도 서면 브리핑을 내고 “고향집 인증샷이 다주택 정책의 면죄부가 되지 않는다”며 “국민의힘도 자극적인 언어 대신 정책으로 답하시기 바란다”고 말했다.

