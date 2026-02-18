‘윤 절연’ 시한 종료날…선택의 기로 선 장동혁

19일 내란 우두머리 사건 1심 선고 국힘 “대표, 발언 내용·수위 고민” 친윤·반탄 기류 변화 속 입장 주목

19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 사건 1심 선고를 앞두고 장동혁 국민의힘 대표가 윤 전 대통령과의 절연에 나설지 주목된다. 해당 선고는 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 윤 전 대통령과 선을 긋고 외연 확장을 꾀할 수 있는 마지막 기회로 꼽힌다. 장 대표가 극우 세력의 노선 유지 압박 속에서 선택의 기로에 놓였다는 해석이 나온다.



박성훈 수석대변인은 18일 국회에서 기자들과 만나 장 대표가 윤 전 대통령 선고 관련 절연 입장을 밝힐지에 대해 “대표가 발언 수위와 내용을 고민 중”이라며 “중도 외연 확장에 대한 내용이 메시지에 담길 것으로 예상한다”고 말했다. 장 대표는 지난 13일 SBS 인터뷰에서 “윤 전 대통령 1심 선고 결과가 나온다면 당대표로서 그에 대한 입장이 반드시 필요할 것”이라고 말했다.



장 대표가 지방선거를 앞두고 중도 확장을 위해 윤 전 대통령과의 절연에 나설 경우 극우 세력과 강성 지지층의 반발이 거셀 것으로 보인다. 앞서 장 대표가 지난 1월 계엄에 대해 사과 입장을 표하자 극우 유튜버 전한길씨는 장 대표에게 ‘윤 어게인’(윤 전 대통령 지지자)과의 절연이 공식 입장인지 밝히라고 요구했다. 김민수 최고위원은 전씨에게 선거 승리를 위한 ‘전략적 절연’을 제시하며 달래기에 나선 상황이다.



장 대표가 이번에도 윤 전 대통령과의 절연을 언급하지 않는다면 외연 확장과는 멀어진다는 비판에 직면할 것으로 예상된다. 당내 소장파와 친한동훈(친한)계를 중심으로 다시 장동혁 지도부 회의론이 고개를 들 가능성이 거론된다.



친윤석열(친윤)계 반탄(탄핵 반대)파 일부에서도 당이 변화해야 한다는 목소리가 나왔다. 윤상현 의원은 지난 16일 기자회견에서 “비상계엄에 대한 형식적 사과만으로는 충분하지 않다”며 “각자의 자리에서 스스로를 돌아보며 공개적으로 고해성사를 해야 한다”고 말했다.



다만 장 대표가 이번 선고를 계기로 윤 전 대통령과의 절연 의지를 밝힌다 해도 외연 확장과 지지율 상승에는 한계가 있을 것이라는 분석도 제기된다. 장승진 국민대 정치외교학과 교수는 기자와의 통화에서 “유권자들이 그간 장 대표의 행보를 봐왔는데 큰 영향을 받을 것 같지는 않다”고 말했다.

