“기후 마지노선 1.5도 넘어 ‘3도 이상 상승’에 대비해야”

유럽 기후변화 자문위, 보고서 “파리협정 목표 달성 어려울 듯”

유럽의 기후과학자들이 국제사회의 목표인 산업화 이전 대비 지구 평균기온 ‘1.5도’ 상승의 2배인 ‘3도’ 이상 상승한 기온에 대비해야 한다고 촉구했다.



유럽 기후변화 과학자문위원회(ESABCC)는 지난 17일(현지시간) 공개한 ‘기후변화에 대한 회복력 강화’ 보고서에서 이렇게 밝혔다.



ESABCC는 2021년 유럽 기후법에 따라 설립돼 유럽연합(EU)에 기후변화 대응을 위한 권고를 하고 있다. 위원회는 보고서에서 “EU는 2100년까지 지구온난화가 산업화 이전 대비 2.8~3.3도에 이르는 경로에서 발생하는 기후 위험에 대비하기 위해 공통의 기준을 채택해야 한다”고 밝혔다.



세계는 2015년 파리협정을 통해 지구 평균기온 상승폭을 산업화 이전보다 1.5도 이하로 제한하기 위해 노력하기로 약속했지만, 목표 달성은 사실상 어려울 것으로 전망된다. 2024년 지구 온도는 산업화 이전 대비 1.55도 상승해 처음으로 산업화 이전 대비 1.5도를 초과했다. 지난해 11월 유엔환경계획(UNEP)은 각국이 약속한 온실가스 감축 정책이 모두 지켜진다고 해도 이번 세기말 지구 평균기온은 산업화 이전 대비 2.3~2.5도 오를 것으로 전망했다.



위원회는 유럽의 온난화 속도가 지구 평균보다 빠르고, 최근 기온도 전 세계 평균보다 1도가량 높은 추세를 고려해 보다 악화한 온난화 경로에 대비해야 한다고 진단했다. 위원회는 “폭염·가뭄·산불·홍수·해수면 상승·해안 침식 같은 기후재해가 유럽 전역에서 더 자주, 더 강하게 일어나며 서로 복합적으로 작용하고 있다”면서 “기후위기는 EU의 경제·사회적 기반을 잠식하고 불안정하게 만들어 안보, 에너지 자율성, 경제 경쟁력, 사회적 결속, 민주적 안정성 등을 저해할 위험이 있다”고 했다.



위원회는 기온 상승에 적응하기 위한 노력과 기온 상승을 완화하기 위한 노력은 동시에 추진되어야 한다고 강조했다. 보고서는 “적응은 완화를 대체할 수 없으며, 기후변화에 따른 위험을 관리 가능한 수준으로 제한하기 위해서는 완화 노력이 필수적”이라면서 “심층적이고 지속적인 온실가스 배출량 감축과 탄소 흡수량 확대를 위해 노력해야 한다”고 했다.

