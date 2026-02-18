창간 80주년 경향신문

서초구, 양재·우면 지역에 ‘AI·ICT 혁신거점’ 키운다

경향신문

입력 2026.02.18 20:29

  • 류인하 기자

전성수 서초구청장(앞줄 왼쪽에서 네 번째)이 지난 12일 열린 서초AICT운영위원회 위촉식 후 기념촬영을 하고 있다. 서초구 제공

서울 서초구가 양재·우면 지역 일대를 우리나라 대표 ‘AI·ICT 혁신거점’으로 육성하기 위한 본격적인 작업에 나섰다.

서초구는 지난 12일 서초AICT 운영센터에서 양재 AI미래융합혁신특구와 ICT특정개발진흥지구 운용의 전략적 방향 설정을 논의하기 위한 ‘서초AICT운영위원회’를 출범했다고 18일 밝혔다.

구는 서초AICT운영위원회를 통해 양재·우면 일대에 자리 잡은 500여개의 AI 연구기관과 스타트업, 대기업 R&D센터, 지원기관 간의 정책을 조정하고, 기업 간 협력체계를 강화해 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 계획이다. 또 AI·ICT 기업 유치 확대, 산학연 공동연구 및 실증사업 지원, 투자 연계 프로그램 강화, 기업 친화적 공간 조성 등을 단계적으로 추진해 나가기로 했다.

전성수 서초구청장은 “서초AICT운영위원회의 역할을 최대한 살리며 양재·우면 일대를 ‘국가대표 AI 거점’으로 키워 대한민국이 AI 분야 주요 3개국(G3)으로 도약하는 데 중추적인 역할을 해 나가겠다”고 말했다.

