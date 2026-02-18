김용범 “AI는 전기 전쟁, 전력 생산 지역에 혜택 줘야”···‘지산지소’ 원칙 강조

“자본과 물리 인프라 체급 경쟁으로 바뀌고 있다” SNS서 발전 설비 확대·송배전망 문제 등 언급

김용범 청와대 정책실장이 “인공지능(AI)은 이제 ‘코딩’이 아닌 ‘전기’의 전쟁”이라며 “전력 생산 지역이 산업의 혜택을 함께 누릴 수 있도록 구조를 바꾸지 않으면 송전 갈등은 반복될 수밖에 없다”고 밝혔다.

김 실장은 지난 17일 페이스북에서 “AI의 경쟁력은 코드의 세련됨이 아니라 얼마나 많은 연산 자원과 전력을 확보했는가에 달려 있다”며 이같이 적었다.

김 실장은 “이제 희소한 것은 코드가 아니라 그래픽처리장치(GPU), 메모리, 전력, 송전망 같은 물리적 자원”이라며 “AI는 예술적 알고리즘 경쟁이 아니라 자본과 물리 인프라의 체급 경쟁으로 바뀌고 있다”고 했다.

김 실장은 “SK하이닉스와 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)가 엔비디아 GPU에 실려 해외 데이터센터로 향할 때 정작 국내에서는 대규모 AI 연산 클러스터를 충분히 구축하지 못한다면 어떻게 되겠느냐”고 했다.

김 실장은 “세계 최고 수준의 요리 기구를 만들면서 정작 우리 주방에서는 제대로 쓰지 못하는 상황이 올 수도 있다”며 “AI가 요구하는 규모와 속도로 전력을 공급할 수 있느냐. 발전 설비의 총량 확대는 물론 송배전망과 입지, 인허가 속도까지 함께 풀어야 한다”고 했다.

김 실장은 “지산지소(전기가 만들어지는 곳에서 전기를 소비) 원칙을 분명히 하고, 전력 생산 지역이 산업의 혜택을 함께 누리도록 구조를 바꿔야 한다”며 “전력망을 안보 인프라로 보고 국가 재정을 투입하고 민관 협력을 제도화하며 안정적 운영을 책임질 거버넌스를 구축해야 한다”고 했다.

김 실장은 “AI는 더는 기술 정책의 일부가 아니라 산업·에너지·재정·국토 전략이 함께 움직여야 하는 문제”라며 “제12차 전력수급기본계획(전기본)과 전력산업 구조개혁은 단순한 에너지 정책이 아니다. 대한민국이 ‘지능 수입국’으로 남을지, ‘지능 생산국’으로 도약할지 가르는 분기점”이라고 했다.

앞서 정부가 제11차 전기본에 따라 대형 원자력발전소 2기 건설을 계획대로 추진하기로 한 상황에서 AI 데이터센터 등 미래산업 발전을 뒷받침하는 에너지 정책을 펴겠다는 뜻을 시사한 것으로 풀이된다.