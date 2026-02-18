창간 80주년 경향신문

연휴 끝 유튜브 먹통

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

설 연휴 마지막 날인 18일 유튜브의 모바일 앱 및 웹 서비스에서 1시간가량 접속 장애가 발생해 이용자가 불편을 겪었다.

유튜브는 이날 오전 10시부터 '문제가 발생했다'는 메시지와 함께 접속 장애를 일으켰다.

이로 인해 모바일 앱과 PC 웹에서 영상이 재생되지 않거나 홈 화면이 정상적으로 뜨지 않는 현상이 나타났다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

연휴 끝 유튜브 먹통

입력 2026.02.18 20:33

수정 2026.02.18 20:35

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“추천 시스템 문제로 1시간 장애”

설 연휴 마지막 날인 18일 유튜브의 모바일 앱 및 웹 서비스에서 1시간가량 접속 장애가 발생해 이용자가 불편을 겪었다.

유튜브 측은 이날 낮 12시쯤 공식 블로그와 SNS를 통해 “현재 문제가 해결돼 모든 플랫폼이 정상으로 돌아왔다. 기다려주셔서 감사드린다”고 공지했다.

이어 “추천 시스템 문제로 인해 유튜브 홈페이지와 유튜브 앱, 유튜브 뮤직 키즈 등에 동영상이 표시되지 않았다”고 장애 원인을 밝혔다. 유튜브는 사용자의 취향과 관심사 등을 기반으로 맞춤 콘텐츠를 추천하는 시스템을 운영하고 있다.

유튜브는 이날 오전 10시부터 ‘문제가 발생했다’는 메시지와 함께 접속 장애를 일으켰다. 이로 인해 모바일 앱과 PC 웹에서 영상이 재생되지 않거나 홈 화면이 정상적으로 뜨지 않는 현상이 나타났다.

다만 ‘내 페이지’에서 시청 기록 확인이나, 이미 시청한 영상의 재생은 가능했다. 서비스는 약 1시간 뒤인 오전 11시7분쯤부터 차례대로 정상화됐다.

구글은 이날 과학기술정보통신부에 서비스 장애 사실을 보고했으며, 과기정통부는 이번 장애 원인을 파악하기 위한 점검에 나서기로 한 것으로 알려졌다. 장애가 발생한 지역은 한국과 미국, 호주, 영국, 멕시코 등이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글