‘대부’ ‘지옥의 묵시록’서 열연, 배우 로버트 듀발 별세

‘텐더 머시스’로 오스카 남우주연상

영화 <대부> 시리즈와 <지옥의 묵시록> 등에서 깊이 있는 연기를 선보인 할리우드 배우 로버트 듀발이 세상을 떠났다. 향년 95세.



고인의 배우자 루치아나 듀발은 지난 16일(현지시간) 페이스북을 통해 “어제 나의 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대의 위대한 배우 가운데 한 사람과 작별했다”며 “로버트는 집에서 사랑하는 이들에 둘러싸인 채 평화롭게 눈을 감았다”고 전했다.



그는 “로버트는 어떤 역할을 맡든 모든 것을 쏟아부었다”며 “세상 사람들에게 그는 아카데미상 수상 배우이자 감독, 이야기꾼이었지만 나에게는 그저 전부였다”고 회고했다. 정확한 사인은 공개되지 않았다.



듀발은 1931년 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 태어나 대학에서 연극을 전공한 뒤 뉴욕으로 건너가 게이트웨이 플레이 하우스에서 연극배우로 활동을 시작했다. 영화 데뷔작은 소설을 원작으로 한 <앵무새 죽이기>였다. 이후 1970년대 <대부> 시리즈에서 마피아 가문의 변호사 톰 헤이건 역을 맡아 세계적으로 얼굴을 알렸고, <지옥의 묵시록>에서는 빌 킬고어 중령을 연기해 강렬한 인상을 남겼다. 특히 영화 <텐더 머시스>에서는 알코올 중독에 빠진 가수 역을 섬세하게 그려내며 아카데미 남우주연상을 수상했다. 그는 총 7차례 아카데미상 후보에 올랐으며, 서부극 <브로큰 트레일>로 에미상을 받았다. 미 연예 전문매체 할리우드 리포터는 그를 두고 “독보적인 만능 배우”라고 평가했다.

