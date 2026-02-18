컬링장에 ‘마이클 잭슨’이 떴다…동계올림픽 페블링 기술자 화제

마크 캘런 ‘문워크’하듯 뒤로 미끄러지며 물방울 분사, 빙판 다듬어

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 경기장에서 스코틀랜드 출신의 아이스 테크니션이 화제다.



세계컬링연맹 소속 마크 캘런(61)은 이번 대회 컬링 경기장에서 경기 시작 전 빙면에 물방울을 뿌려 표면을 만드는 ‘페블링(pebbling)’ 작업을 맡고 있다. 최근 그가 컬링 시트 위를 뒤로 미끄러지듯 이동하는 모습이 SNS를 통해 확산됐다. BBC 등 외신은 ‘컬링장의 마이클 잭슨’이라는 별칭까지 얻었다며 그를 소개했다.



캘런은 물이 담긴 중력식 배낭을 멘 채 호스를 이용해 일정한 간격으로 물방울을 분사한다. 약 15ℓ의 물이 담긴 배낭을 메고 빙판 위를 뒤로 이동하며 고르게 물을 뿌리는 것이 그의 업무다. 이 물방울은 즉시 얼어 컬링 스톤의 움직임을 좌우하는 표면을 형성한다.



앞으로 걷지 않고 뒤로 자연스럽게 미끄러지며 이동하는 모습이 마이클 잭슨의 ‘문워크’를 연상시켜 관중의 관심을 끈 데 이어 온라인을 통해 크게 인기를 끌고 있다. 물론 퍼포먼스를 위한 동작이 아니라 빙판에서 균형을 유지하고 물을 고르게 뿌리기 위한 기술적인 움직임이다.



자신이 화제가 되고 있다는 사실에 캘런은 “그저 내 일을 하고 있을 뿐”이라며 “세상이 어두운 소식으로 가득한 가운데 누군가에게 웃음을 줄 수 있다면 기쁘다”고 말했다.



스코틀랜드 글래스고 출신인 그는 덴마크 코펜하겐에 거주하며 네 번째 동계올림픽을 맞았다. 이번 대회가 열리는 코르티나 컬링 경기장은 1956년 동계올림픽이 열렸던 장소로, 과거 노천 경기장이었던 시설을 개보수해 사용하고 있다. 목재 관중석 등 옛 구조가 일부 남아 있어 빙질 관리가 쉽지 않은 환경이다. 그는 “오래된 요소와 현대적 시설이 어우러진 상징적인 경기장”이라며 “TV 화면에도 인상적으로 비친다”고 평가했다.

