중국 전문가 ‘일 52조원 규모 대미투자’에 “사실상 충성서약” 비판

일본이 ‘대미투자 1호’ 프로젝트로 미국에 360억달러(약 52조원)를 투자한다는 발표가 나온 데 대해 중국 관영 매체가 “정치적 충성 서약에 가깝다”고 강하게 비판했다.

중국 관영 글로벌타임스는 18일 샹하오위 중국국제문제연구원 아시아태평양연구소 선임연구원 인터뷰를 통해 이번 대미 투자 결정을 ‘정치적 계산’의 산물로 규정하면서 이같이 밝혔다.

샹 연구원은 일본의 투자 프로젝트 발표가 다카이치 사나에 총리의 재선, 새 내각 출범, 예정된 방미 일정이 맞물린 시점에서 이뤄졌다며 “정교하게 조율된 정치적 타이밍”이라고 주장했다. 그는 특히 이번 투자가 미일 동맹이 미국의 관세 압박과 ‘미국 우선주의’ 기조 속에서 부담을 안은 가운데 이뤄졌다고 지적했다. 이같은 환경에서 다카이치 총리가 미국 방문을 앞두고 일본을 ‘가장 신뢰할 수 있는 동맹’이자 ‘최대 투자국’으로 부각할 필요가 있었다는 분석이다.

샹 연구원은 “이는 단순한 경제 패키지가 아니라 정치적 ‘충성 서약’에 가깝다”면서 “다카이치 총리는 투자 약속을 구체적 프로젝트로 전환함으로써 미 정부의 환심을 사고 향후 정치적 지지와 지정학적 협상력을 확보해 새 내각의 기반을 안정시키려는 것”이라고 말했다.

샹 연구원은 그러면서 “다카이치 정부가 정치적으로는 동맹의 회복탄력성을 재구축한 성과로 포장하고 있지만 실제로는 일본 경제가 미국의 국내 정책, 경기 변동에 더욱 취약해져 장기적으로 경제적 자율성을 상실할 위험이 있다”고 주장했다고 매체는 전했다. 샹 연구원은 일본에서 대규모 자본 유출과 산업 이전이 일어나면서 국내 산업 공동화가 나타날 수 있고, 사회적으로 일자리 유출과 국내 투자 부족 문제를 심화시킬 수 있다고 분석했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간으로 17일 미국과 일본 간 무역 합의에 따른 일본의 대미 투자 프로젝트 첫 단계가 출범했다고 밝혔다. 미 상무부와 일본 정부에 따르면 투자 대상은 미국 오하이오주 가스 화력발전소, 텍사스주 아메리카만(멕시코만) 석유·가스 수출 시설, 조지아주 인공 다이아몬드 제조 설비 등 3개 프로젝트이며, 투자액은 360억 달러다. 이는 미국과 일본이 지난해 체결한 통상·관세 합의에 따라 일본이 약속한 5500억달러(약 800조원) 규모 대미 투자의 일부에 해당한다.