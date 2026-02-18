다카이치 “3대 안보문서 개정 서두를 것”···‘2차 내각’ 출범 후 첫 회견서 밝혀

취임 이후 방위비 증액 등 들어 문서 개정 ‘의욕’ 현지선 ‘비핵 3원칙’까지 손 댈 수 있다는 관측도

다카이치 사나에 일본 총리가 18일 제2차 내각 출범 직후 “내년도 예산 및 세제 개정 법안을 비롯해 올해 말까지 성립이 필요한 법안을 하루빨리 성립시키도록 노력하겠다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 “러시아의 우크라이나 침공을 교훈으로 삼아 각국은 새로운 싸움 방법과 대비에 대한 대응을 서두르고 있다”면서 ‘3대 안보 문서’의 빠른 개정에도 의욕을 드러냈다.

다카이치 총리는 이날 새 내각 출범 후 진행한 첫 기자회견에서 이달 초 중의원(하원) 선거 압승을 언급하면서 “다카이치 내각이 내건 ‘책임있는 적극 재정’, 안보 정책의 근본적 강화, 정부의 정보 기능 강화 등 중요한 정책 전환에 대해 반드시 해내야 한다는 국민 여러분의 강력한 지지와 응원을 받았다고 생각한다”며 이같이 말했다.

다카이치 총리는 특히 식료품 소비세를 2년 한정 면제하겠다는 자신의 공약과 관련해 “일정이나 재원 마련 방식 등 그 실현을 위한 여러 과제에 관한 검토를 가속화하겠다”면서 “야당 여러분의 협력을 얻을 수 있다면 여름 전까지 중간 종합 보고를 진행하고, 세제 개정 관련 법안 제출을 목표로 하겠다”고 했다.

다카이치 총리는 “‘전략 3문서’ 개정을 서둘러 안보 정책을 근본적으로 강화하겠다”고도 밝혔다. 전략 3문서는 일본 방위 정책의 근간인 3대 안보 문서(국가안전보장전략·국가방위전략·방위력정비계획)을 뜻하는 말로, 다카이치 총리는 지난해 취임 후 방위비 증액 등을 이유로 이들 문서 개정에 의욕을 보여 왔다. 다카이치 내각이 3대 안보 문서 개정에 나설 경우 일본의 국시로 통하는 소위 ‘비핵 3원칙’(핵무기 보유·제조·반입 금지)에도 손을 댈 것이란 관측이 현지 언론에서 제기되고 있다.

다카이치 총리는 이어 “정보 기능 강화에도 힘쓸 것이다. 국가로서의 정보 분석 능력을 높여 위기를 사전에 방지하고 국익을 전략적으로 지키는 체제를 구축하겠다”면서 “구체적으로는 국가정보국 설치, 또한 외국에서 일본으로의 투자에 대한 안보 심사 체제를 강화하는 일본판 CFIUS, 즉 ‘대일외국투자위원회’ 설치 법안을 이번 국회에 제출하겠다”고 밝혔다.

앞서 다카이치 총리는 중의원 선거 과정에서 ‘책임있는 적극 재정’과 식료품 소비세 면제 등 경제 공약을 내세워 왔다. 그는 ‘일본판 CIA’로 불리는 국가정보국 창설, 스파이방지법 제정 등 보수색 강한 사회 정책과 ‘평화헌법’ 개정에도 의욕을 보인 바 있다.

다카이치 총리는 이날 중의원과 참의원(상원) 본회의에서 실시된 총리 지명 선거를 통해 제105대 총리로 선출됐다. 다카이치 총리는 고이즈미 신지로 방위상 등 기존 각료들을 새 내각에 그대로 임명했다.