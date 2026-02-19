담합으로 수천억 벌어도 먼저 자백하면 면죄부?···리니언시 제도, 이대로 괜찮을까

주도해놓고도 제일 먼저 신고하면 처벌 면해 담합 사건 특성상 자진 신고 유도 필요하지만 감면율 높아 처벌 효과 약화···“요건 강화를”

공정거래위원회가 최근 설탕 담합 사건에 4000억원대 과징금 부과를 발표했으나 리니언시(자진신고자 감경)제도를 적용하면 실제 과징금은 절반 가까이 줄어들 것으로 보인다. 담합 사건을 잡기 위해선 자진 신고가 필수적이지만 담합을 주도한 업체를 과징금 감면에서 제외하는 등 감면 예외 요건을 만들어야 한다는 지적이 나온다.

공정위는 지난 12일 CJ제일제당·삼양·대한제당 등 설탕 가공업체 3곳의 담합 행위에 과징금 4083억원을 부과하며 ‘역대 담합 과징금 액수 중 2위’라고 설명했다. 이재명 정부의 과징금 강화 기조에 맞춰 과징금 액수가 크다는 점을 강조한 것이다. 회사별 과징금 액수는 1273억원에서 1506억원 수준이다.

그러나 담합 사건을 적발할 때 자진신고하면 처벌 수위를 낮춰주는 리니언시 제도를 적용하면 실제로 기업들이 내는 과징금 액수는 대략 절반 수준으로 줄어든다. 리니언시 제도상 자진신고를 가장 먼저 한 기업은 과징금을 전액 면제해준다. 두번째로 신고한 곳은 50%까지 감면해준다. 정부 발표상으로는 담합에 ‘철퇴’를 내린 것처럼 보였으나, 실제로는 세 사업자 중 한 곳만 제대로 된 처벌을 받는 셈이다.

특히 현행 제도하에서는 담합을 주도해 놓고도 제일 먼저 자진 신고해 처벌을 받지 않는 상황이 벌어질 수도 있다. 이양수 국민의힘 의원이 공정위에서 받은 자료를 보면, 지난 2021년부터 지난해 5월까지 담합 사건에서 감면된 과징금 액수는 3433억원에 달한다. 전체 과징금(1조9710억원)의 17.4% 수준이다.

논란이 있는데도 과징금을 대폭 깎아주면서까지 리니언시 제도를 적용하는 이유는 담합 사건의 특수성 때문이다. 담합 사건은 관계자들끼리만 은밀히 정보를 공유하는 탓에 정부 자체 조사만으로는 적발하기가 어렵다. 기업과 소송에서도 이기려면 담합을 입증할 실질적 증거 자료가 필요하다. 실제로 공정위가 과징금을 부과한 담합 사건 중 절반 이상이 자진 신고에 의한 적발로 알려졌다. 또 담합 참여자 간 신뢰 관계를 무너뜨려 담합을 사전에 억제하는 효과도 있다. 일종의 ‘필요악’인 셈이다.

해외 주요국도 리니언시 제도를 보편적으로 운용하고 있다. 유럽연합(EU)이나 미국, 일본 대부분 자진신고 1순위 업체에 과징금 전액을 면제해준다. 다만 유럽의 경우 2순위 기업엔 30~50%, 일본도 5~20% 정도로 2순위 기업의 감면율이 한국보다는 낮은 편이다.

이때문에 적어도 ‘담합을 주도한 업체’를 자진신고를 해도 과징금을 줄여줘서는 안된다는 지적도 나온다. 지난해 12월 윤준병 더불어민주당 의원은 ‘담합을 주도한 업체 중 시장 점유율이 가장 높은 사업자는 리니언시 대상에서 제외하는 내용을 담은 공정거래법 개정안을 발의했다.

리니언시 제외 요건을 강화해야 한다는 목소리도 나온다. 설탕업체 3사는 2007년 담합 제재 당시에도 리니언시 제도로 처벌을 감경받은 데 이어 올해 재차 적발됐는데도 또다시 리니언시로 처벌 수위가 낮아지는 셈이다. 이런 사례를 예방하기 위해 ‘적발 후 5년 후 재적발 시 불가’ 등 리니언시 적용 제외 요건을 보다 강화해야 한다는 것이다.

주병기 공정거래위원장은 지난 12일 설탕 담합 사건 브리핑에서 “조사 단계에서 유용한 측면도 있지만(범위를) 너무 크게 열어주면 법 위반 행위에 대한 사전 억제력을 확보할 수 없는 문제가 있다”면서 “공정위 조사권이 강화되면 과거보다 리니언시에 대한 의존도가 낮아질 수 있을 것”이라고 말했다.

이정희 중앙대 경제학과 교수는 “담합을 주도하고도 감경 혜택을 많이 받는 기업에 대해서는 공정위 조사권 강화를 전제로 감경을 제한하는 방안도 생각해볼 수 있다”고 말했다.