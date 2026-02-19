창간 80주년 경향신문

‘무죄’ 송영길, 민주당 복당 본격 추진…계양 출마 등 여권 역학구도 변수 되나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 송영길 전 민주당 대표가 민주당 복당 절차를 밟는다.

송 전 대표가 이재명 대통령 최측근의 출마가 유력한 인천 계양을 국회의원 보궐선거 도전을 시사해왔다는 점에서 향후 여권의 역학 구도에 변수가 될 수 있다는 분석이 나온다.

송 전 대표는 18일 기자와 통화에서 "국회에 들어가 민주당과 정부, 이 대통령을 돕겠다"며 오는 20일 민주당 인천광역시당에 복당을 신청할 예정이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘무죄’ 송영길, 민주당 복당 본격 추진…계양 출마 등 여권 역학구도 변수 되나

입력 2026.02.19 06:00

수정 2026.02.19 06:02

펼치기/접기
더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 혐의 등으로 재판에 송영길 전 민주당 대표가 지난 13일 서울고등법원 항소심에서 무죄를 선고받은 뒤 민주당 의원들과 법원 청사 앞에서 입장을 밝히고 있다. 소나무당 제공

더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 혐의 등으로 재판에 송영길 전 민주당 대표가 지난 13일 서울고등법원 항소심에서 무죄를 선고받은 뒤 민주당 의원들과 법원 청사 앞에서 입장을 밝히고 있다. 소나무당 제공

더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 송영길 전 민주당 대표가 민주당 복당 절차를 밟는다. 송 전 대표가 이재명 대통령 최측근의 출마가 유력한 인천 계양을 국회의원 보궐선거 도전을 시사해왔다는 점에서 향후 여권의 역학 구도에 변수가 될 수 있다는 분석이 나온다.

송 전 대표는 18일 기자와 통화에서 “국회에 들어가 민주당과 정부, 이 대통령을 돕겠다”며 오는 20일 민주당 인천광역시당에 복당을 신청할 예정이라고 밝혔다. 이를 위해 송 대표는 19일 주민등록을 서울 용산구에서 인천 계양구로 옮긴다. 그는 계양구 병방동의 한 아파트를 임대계약했다. 송 전 대표는 지난 13일 돈봉투 사건 항소심 재판에서 전부 무죄를 선고받은 직후 민주당에 복당하겠다고 밝혔다.

5선 국회의원과 인천시장, 민주당 대표를 역임한 송 전 대표의 복당은 여권의 역학 구도에 변수로 작용할 것이라는 분석이 나온다. 오는 6월 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거에서 인천 계양을 지역구에 출마할지가 최우선 관심사다. 계양을은 이 대통령 최측근인 김남준 청와대 대변인의 출마가 유력하게 거론되는 곳으로, 그간 송 전 대표는 계양을 보궐선거를 통해 국회에 복귀하겠다는 뜻을 밝혀왔다.

송 전 대표는 기자와 통화에서 계양을 출마와 관련해 “옛날에는 민주당원이 아니었으니까 했던 얘기”라며 “당원으로 들어가면 당 지도부와 상의하겠다”라고 말했다.

계양을은 이 대통령의 국회의원 시절 지역구였다는 상징성이 있는 곳이라 어떤 후보로 정리될지 주목된다. 계양을은 송 전 대표가 국회의원 5선을 한 곳으로, 그가 2022년 서울시장 선거에 출마하며 이 대통령이 이 지역구 국회의원이 됐다.

송 전 대표와 이 대통령의 사이는 멀지 않다고 평가된다. 송 전 대표에 따르면 이 대통령은 지난 13일 무죄 선고 당일 송 전 대표에게 전화해 고생했다는 취지의 덕담을 했다. 송 전 대표는 당대표를 맡은 2021~2022년 이 대통령의 첫 대선 도전을 도우며 밀접한 관계를 맺었다는 평가를 받는다.

송 전 대표가 향후 친이재명(친명)계 내부에서 역할을 할 가능성도 거론된다. 송 전 대표의 선고 당일 민주당 현직 의원 10여명이 법원에 모여 무죄 선고를 환영했다. 앞서 친명계인 강득구 최고위원은 송 전 대표 재판에 동행하고 송 전 대표가 이끈 소나무당과의 합당을 주장했다.

송 전 대표는 지난 12일 김용 전 민주연구원 부원장의 북 콘서트와 지난 10일 박찬대 의원 출판기념회에 참석하는 등 친명계 중심으로 광폭 행보를 보였다. 송 전 대표는 통화에서 ‘복당하면 어떤 역할을 할 건가’ 질문에 “지도부와 상의해 보겠다”라고 답했다. 그는 오는 27~28일 서울·대구, 다음달 3일 인천 계양에서 출판기념회를 연다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글