트럼프 "이란 핵 협상 불발 시 인도양 군사 기지 필요···영국 섬 반환 말라"

경향신문

입력 2026.02.19 07:27

  배시은 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 미 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 흑인 역사의 달 행사에서 제스처를 취하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 핵 협상이 불발될 경우 인도양의 디에고 가르시아 섬을 미군 기지를 활용할 수 있다며 섬을 반환해서는 안 된다고 영국에 촉구했다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) SNS 트루스소셜에서 키어 스타머 영국 총리를 향해 “어떤 이유로든, 기껏해야 불안정하다고밖에 할 수 없는 100년 임대 계약을 체결함으로써 디에고 가르시아에 대한 통제권을 잃어서는 안 된다”고 말했다.

차고스 제도는 아프리카와 남아시아 사이 인도양에 있는 60여 개 섬으로 이뤄진 군도다. 영국이 1965년 식민지였던 모리셔스에서 차고스 제도를 분리해 1968년 모리셔스가 독립하고 나서도 차고스 제도는 영국령으로 남았다.

영국 정부는 지난해 5월 차고스 제도의 주권을 모리셔스에 이양하고 제도 내 디에고 가르시아 섬의 군사기지를 최소 99년간 통제하는 협정을 체결했다. 다만 영국 정부는 이를 위한 법안 논의를 진행하지 않고 보류하기로 한 상태다.

군도 중 가장 큰 섬인 디에고 가르시아에는 미국과 영국의 공동 군사기지가 있다. 미국은 1970년대 이 섬에 설치한 해군 기지를 동아프리카와 중동, 남아시아를 아우르는 안보 작전의 중요 기지로 여긴다.

트럼프 대통령은 이날 “만약 이란이 합의하지 않기로 한다면, 미국이 매우 불안정하고 위험한 정권에 의한 잠재적 공격을 제거하기 위해 디에고 가르시아와, (영국) 페어포드의 공군기지를 사용할 필요가 있을지 모른다” 밝혔다.

트럼프 대통령은 그러면서 “영국이 이 땅을 빼앗겨서는 안 되며, 만약 그렇게 되도록 허용된다면 그것은 우리의 위대한 동맹국에 오점이 될 것”이라고 강조했다. 이어 “우리는 언제나 영국을 위해 싸울 준비가 돼 있고, 기꺼이 그럴 것이고, 그럴 능력도 갖추고 있다”며 “디에고 가르시아를 넘겨주지 말라”고 거듭 촉구했다.

트럼프 대통령은 그동안 차고스 제도 반환을 공개적으로 비판해왔으나, 지난 5일에는 트루스소셜을 통해 “스타머 총리가 체결한 그 협정이 그가 할 수 있었던 최선이었다는 점을 이해한다”고 밝혔다.

그러나 이날 차고스 제도 반환에 다시 공개 반대 입장을 밝히면서 영국 정부가 미국과의 추가 논의를 이어갈 것이라는 전망이 나온다.

